Modna kreatorka Verica Rakočević pre braka sa 35 godina mlađim Veljkom Kuzmančevićem bila je u udata dva puta.

Njen prvi suprug je bio Boran Karaman, a drugi Zoran Rakočević. Sada je Verica u intervjuu otkrila da su je dvojica muškaraca koštala materijalno, ali nije želela da navede njihova imena.

Naime, Verica je istakla da je zbog njih bila loše zdravstveno i da je morala da proda imovinu.

- Neću imena da spominjem, dve osobe su me koštale materijalno i zdravstveno, obe su me osakatile za dva stana. Da su došle i rekle: "Izvinjavam se, nisam bio okej". Ovog prvog sam onako, baš malo prostački oterala, a drugom sam rekla da ima način da se to ispravi, postoje žiro računi i može to da se reši. Stvari naravno da nisu ispravljene, ali nema veze. Najvažnije je kada možete da spavate sa mirnom savešću. Ali postoje ljudi koji prosto nemaju savest i vi mislite da to može da ih dirne, možda ih dirne to što vi završite na stolu u bolnici da vam daju injekcije da bi mogli mirno da ležite. Što morate da prodate jednu imovinu, a iza leđa te osobe stoje milijarde. Da ima savesti on ne bi dovodio ljude u ovakvu situaciju - rekla je Verica u intervjuu za "Politiku".



O venčanju sa Veljkom brujala javnost

Da podsetimo, venčanje modne kreatorke Verice Rakočević i Veljka Kuzmančevića, te 2013. godine ni po čemu nije bilo standardno.

Mediji su tada danima brujali samo o njima, a imajući u vidu da je razlika u godinama između njih 35 godina, mnogi su im predviđali brodolom, koji su oni demantovali na najbolji mogući način, tako što su ostali zajedno i dan danas se jednako vole i kao i tada.



‒ Veljko mi je poslao poruku na Fejsbuk, uz pitanje da li bismo mogli da sarađujemo. Pomislila sam da hoće da bude maneken i odgovorila mu da ne pravim garderobu za muškarce. Objasnio mi je da je muzičar, da mu se dopada to što radim, a pošto svaka revija ima muzičku podlogu predložio saradnju. Rekla sam mu šta je tema revije koju pripremam, on mi je poslao svoju ideju i tako je sve krenulo ‒ otkrila je, Verica svojevremeno u emisiji „Venčanje od A do Da“ malo poznat podatak kako je započela njena romansa sa sadašnjim suprugom.

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