Modna kreatorka Verica Rakočević godinama je bila jedna od onih žena kojoj su kapu skidali svi koji su imali priliku da je lično upoznaju. Žena koja je izgradila veliku karijeru zahvaljujući ogromnom radu i zalaganju često je bila tema pisanja medija.

Njen privatni život je isto koliko i poslovni plenio pažnju javnosti, a bez obzira na to koliko je poznata Verica o je o njemu veoma retko pričala.

Ipak, ono što se zna jeste činjenica da Verica iza sebe ima dva braka i ovaj sadašnji u kojem uživa sa dosta mlađim Veljkom Kuzmančevićem već deset godina.

Veričin ljubavni život je bio veoma zanimljiv

Veričin ljubavni život je bio veoma zanimljiv. Kao mlada se udala za bivšeg stujarta Borana Karamana i s njim dobila ćerku Elenu. Elenu smo često imali prilike da vidimo na društvenim mrežama kako uživa sa poznatom majkom, ali se ni ona ne pojavljuje u javnosti često, jer želi da donekle sačuva svoju privatnost.

Nakon što je okončala brak s Boranom Verica se udala za Zorana Rakočevića s kojim je dobila ćerku Milenu i sina Miodraga.

Porodicu su gradili u stanu u centru Beograda, na poslednjem spratu zgrade u kojoj dizajnerka ima butik.

Kako su svojevremeno mediji pisali, po okončanju razvoda nekretnina je prodata kako bi bivši supružnici podelili imovinu. Verica je sa starim ljubavima ostala u korektnim odnosima.

Iako im je majka veoma popularna, Milenu i Miodraga, za razliku od Elene, gotovo nikada nismo imali priliku da vidimo u javnosti.

Iza kreatorke Verice Rakočević je višedecenijska uspešna karijera, ali i trnovit put koji ju je doveo do uspeha. U svet mode ušla je kao potpuni amater, ali hrabrošću i upornošću uspela je da ostvari ono o čemu je godinama maštala.

Alo/Glossy

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