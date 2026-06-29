Bivši učesnik rijalitija Zadruga i trener, Nikola Orozović, izgovorio je sudbonosno "da" svojoj dugogodišnjoj partnerki početkom ovog meseca.

Ono što je posebno iznenadilo i oduševilo njegove pratioce jeste nesvakidašnji potez. Nikola Orozović je u istom danu i verio svoju izabranicu i oženio se njome u crkvi.

On je ovaj trenutak saopštio fanovima putem intimnog snimka na svom Instagram profilu.

Iako je ovo bio dan iz snova, Orozović je priznao da je imao ogromnu tremu uoči ovog čina. Koliko je bio nervozan govori i urnebesan detalj sa same prosidbe. Nikola je usled treme kutijicu sa vereničkim prstenom otvorio na pogrešnu stranu!

Ipak, ovaj simpatičan peh nikome nije zasmetao i samo je dodatno ulepšao i nasmejao sve prisutne.

Čestitke novopečenom bračnom paru ne prestaju da se nižu, a bivši zadrugar nije krio ponos, ističući da je ostvario svoju najveću životnu želju.

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