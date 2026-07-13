Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozdravio je danas dogovor sa evropskim saveznicima o sistemu protivbalističke odbrane koji podržava Evropa, kao alternativi američkom sistemu "patriot", ali je istakao da su Kijevu sada, kao i tokom predstojeće zime, potrebne presretačke rakete za sisteme "patriot".

Zelenski je rekao da će projekat "Freja" biti razvijen u narednih 12 meseci, prenosi Rojters.

"Jedan od glavnih načina za jačanje naše zajedničke pozicije trebalo bi da bude zimski paket raketa za protivvazdušnu odbranu", napisao je on na kanalu Telegram.

On je dodao da su Ukrajinski izračunali da bi taj paket trebalo da obuhvati 100 raketa za "patriot" mesečno, odnosno 300 raketa za zimu.

"Molim vas da razmotrite ovaj predlog", dodao je Zelenski.

Projekat "Freja" je inicijativa za razvoj evropskog protivbalističkog sistema koji bi trebalo da omogući presretanje balističkih raketa i ojača evropske kapacitete protivraketne odbrane. Projekat je zamišljen kao dopuna postojećim sistemima poput američkog "patriota", a posebno je povezan sa naporima da se unapredi zaštita Ukrajine od ruskih raketnih napada.