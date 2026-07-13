Profesor Filološkog fakulteta Milo Lompar ocenio je, govoreći za Insajder, da je eventualna saradnja opozicije i studenata u blokadi moguća, ali da je u ovom trenutku veoma teško ostvariva zbog međusobnih odnosa koji su se formirali tokom prethodnih meseci.

"To je tako zbog jasnih negativnih definicija koje su neke opozicione stranke ispoljile prema studentskom protestu i pokretu, kao i zbog izvesnog ekskluzivizma koji je studentski pokret ispoljio, da opozicione stranke i njihovi predstavnici nemaju šta da traže unutar te akcije", rekao je Lompar.

Mesecima unazad jasno je da između opozicije i studenata u blokadi vlada netrpeljivost, uprkos tome što pojedini opozicioni akteri povremeno izražavaju podršku studentskim protestima.

Studenti u blokadi su od početka protesta više puta insistirali da njihovi skupovi nisu stranački i da na njima nema mesta za stranačka obeležja, funkcionere i političke govore. U više navrata javno su se ogradili od pokušaja političkih stranaka da se predstave kao organizatori ili predvodnici protesta.

Sa druge strane, pojedini opozicioni predstavnici kritikovali su studente zbog odbijanja otvorene političke saradnje, ocenjujući da bez zajedničkog delovanja neće biti moguće ostvariti ozbiljnije političke promene. Bilo je i zamerki da studenti odbacuju podršku opozicije, iako, kako su navodili pojedini opozicioni političari, imaju iste ciljeve kada je reč o promenama u društvu.

Neslaganja su postala vidljiva i oko pitanja izlaska na izbore. Dok su pojedine opozicione stranke zagovarale što skoriji izlazak na birališta ili razgovore o zajedničkom političkom nastupu, studenti u blokadi su poručivali da nisu politička organizacija i da njihovi zahtevi nisu usmereni na izbornu kampanju niti na podršku bilo kojoj stranci.