Mašina za sudove mnogima je neizostavan saveznik u kuhinji, ali nije svaki kuhinjski pribor pogodan za pranje u njoj. Pojedini predmeti mogu da izgube funkcionalnost, oštete se ili im se znatno skrati vek trajanja.

Stručnjaci iz organizacije Which? upozoravaju da su kuhinjski noževi među predmetima koje je najbolje prati ručno.

Zašto noževi ne bi trebalo da idu u mašinu?

Kako objašnjavaju stručnjaci, visoke temperature i snažni mlazevi vode mogu da oštete i sečivo i dršku noža.

– Visoka temperatura može da iskrivi drške, dok pritisak vode udara oštricu o drugi pribor za jelo. To izaziva sitna oštećenja zbog kojih nož mnogo brže gubi oštrinu – naveli su u video-snimku objavljenom na TikToku.

Osim toga, noževi tokom pranja često dolaze u kontakt sa drugim metalnim predmetima, što dodatno doprinosi habanju sečiva.

Kako pravilno prati kuhinjske noževe?

Stručnjaci savetuju da se kvalitetni kuhinjski noževi peru ručno, toplom vodom i blagim deterdžentom.

Nakon pranja trebalo bi ih odmah obrisati mekom krpom i osušiti, kako bi se smanjio rizik od pojave rđe i produžio njihov vek trajanja.

Visoka temperatura i deterdženti mogu da naprave problem

Sličan savet dali su i stručnjaci iz kompanije Villeroy & Boch, koji upozoravaju da kombinacija visokih temperatura, jakih deterdženata i soli za mašinu može da ošteti oštricu.

Prema njihovim rečima, ivica noža vremenom postaje poroznija i tupija, što povećava mogućnost pojave korozije. Kod noževa sa drvenim drškama dodatni problem predstavlja vlaga, koja može izazvati bubrenje i pucanje drveta.

Korisnici podeljeni

Na društvenim mrežama mišljenja su podeljena.

Dok jedni tvrde da godinama peru noževe u mašini bez ikakvih posledica, drugi smatraju da se rizik ne isplati, posebno kada je reč o kvalitetnim i skupljim noževima.

Mnogi ističu da u mašinu stavljaju samo jeftinije noževe za hleb ili guljenje, dok profesionalne i kvalitetnije modele isključivo peru ručno kako bi što duže zadržali oštrinu i kvalitet.