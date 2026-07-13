Inženjer Mahdi Sadegi, rođen u Iranu, osuđen je u danas po optužbama u Sjedinjenim Američkim Državama da je učestvovao u zaveri radi nezakonitog izvoza tehnologije koja bi mogla da se koristi za vojne dronove kompaniji u Iranu čiji su klijenti uključivali i Iransku islamsku revolucionarnu gardu (IRGC).

Sadegi, dvojni državljanin SAD i Irana i stanovnik Natika u saveznoj američkoj državi Masačusets, koji je pre hapšenja u decembru 2024. radio u kompaniji "Analog divajsis", proglašen je krivim pred saveznom porotom u Bostonu po tri tačke optužnice, uključujući zaveru radi izvoza tehnologije u Iran, čime su prekršene američke sankcije, prenosi Rojters.

Porota ga je oslobodila po dve tačke optužnice koje su se odnosile na kršenje Zakona o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima (IEEPA).

Sudija saveznog suda Indira Talvani zakazala je izricanje presude za 13. oktobar.

Sadegijevi advokati odbili su da komentarišu slučaj.

Tokom suđenja tvrdili su da je njihov klijent nevin i da nije imao razloga da rizikuje karijeru i život koji je izgradio u SAD kršenjem zakona.

Tužioci su optužili Sadegija zajedno sa iranskim biznismenom za kojeg tvrde da je vodio kompaniju koja je proizvodila navigacioni sistem korišćen u iranskim vojnim dronovima, uključujući i dron koji je u januaru 2024. pogodio američku bazu u Jordanu.

U tom napadu, koji su izvele grupe povezane sa Iranom, poginula su tri američka vojnika, a više od 40 je povređeno.

Biznismen Mohamed Abedini, uhapšen je u Italiji na zahtev američke vlade, ali je pušten u januaru 2025. godine nakon što je Iran pritvorio italijansku novinarku, koja je kasnije, takođe, oslobođena u slučaju koji je privukao međunarodnu pažnju.

Sadegi (43) je sam izašao pred sud zbog optužbi protiv njega, od kojih se nijedna nije odnosila na napad u Jordanu.

Sudija koja je vodila slučaj zabranila je tužilaštvu da na suđenju iznese dokaze povezane sa tim napadom kako bi se izbegla "nepravedna pristrasnost".

Umesto toga, slučaj se fokusirao na tvrdnje tužilaštva da je Sadegi pokušao nezakonito da nabavi i izveze tehnologiju, posebno senzore, iz kompanije "Analog divajsis" iranskoj kompaniji "San'at Danesh Rahpooyan Aflak Co" (SDRA), koja je proizvodila navigacioni sistem.

Tužioci su naveli da je, na Sadegijevu preporuku, kompanija "Analog divajsis" počela saradnju sa firmom sa sedištem u Švajcarskoj koju je Abedini osnovao 2019. godine i slala joj elektronske komponente, ne znajući da će ona tehnologiju američke globalne kompanije za proizvodnju poluprovodnika proslediti Iranu.

Odbrana je tvrdila da su svi poslovni odnosi bili legitimni i transparentni, kao i da je Abedinijeva švajcarska kompanija bila stvarna firma usmerena na tehnologiju praćenja kretanja, a ne "lažna paravan-kompanija", kako je tvrdilo tužilaštvo.

Suđenje Sadegiju bilo je odloženo nekoliko meseci zbog zabrinutosti oko izbora nepristrasne porote nakon početka rata u Iranu.

Advokat odbrane Danijel Marks pozvao je porotnike u uvodnom obraćanju 23. juna da Sadegija procene na osnovu dokaza iznetih u sudnici, a ne na osnovu onoga što se dešava u ostatku sveta.