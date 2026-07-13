Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće i takmičare obavestio da će danas svako dobiti po 2.000 dinara za odlazak u prodavnicu.

Ovonedeljni vođa Ivan Marinković pročitao je obaveštenje, a onda i takmičarima podelio novac koji je stigao.

Kako se rijaliti privodi kraju, više nema podele budžeta, pa su zbog toga svi takmičari dobili istu sumu novca za ovonedeljne troškove.

Inače, takmičarima je ovo poslednja nedelja koju provode u Beloj kući, a od srede uveče počeće i finalna izbacivanja.

Od danas se zvanično glasa za takmičara kog želite da dovedete do krune devete sezone najgledanijeg rijalitija u regionu.

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