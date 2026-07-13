Veliki šef poslao je pismo ukućanima Bele kuće u kojem ih je obavestio da su baš oni finalisti Elite 9.

Linije za glasanje otvorene su odmah, a sve je spremno za biranje pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu, u finalnoj večeri zakazanoj za 20. jul.

- Draga Elito, pre 302 dana ste se uselili u Elitu. Sada, deset meseci kasnije ima vas 30. Činjenica da ste sada u Eliti i da ste prisutni dok se čita ovo pismo govori o tome da ste već postigli veliki uspeh i da ste stigli do samog kraja ovog takmičenja... Želimo da vam čestitamo od srca i da vam kažemo da smo veoma ponosni na vas 30. ​Sada ostaje jedino da kažemo, odnosno zvanično obavestimo i vas i sve gledaoce da ste postali finalisti Elite 9. Linije za glasanje za pobednika 9. serijala upravo su otvorene, a vama još jednom čestitamo na velikom uspehu. I na samom kraju, evo još jedne važne informacije koju treba da znate, 20. jula održaće se super finale Elite kada ćemo prema glasovima gledalaca proglasiti pobednika Elite 9. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo.

Sandra napustila Elitu

Osam dana pred finale Elite 9 nominovani takmičari za ispadanje bili su Asmin Durdžić, Aneli Ahmić, Maja Marinković, Bora Santana i Sandra Todić.

Voditelj Darko Tanasijević je nominovane učesnike odveo u diskoteku kako bi odigrali igricu koja će im omogućiti dupliranje procenata glasova.

Pobedu u igrici je odnela Maja Marinković kojoj su dupilirani glasovi, a voditelj je potom saopštio ko napušta imanje Bele kuće.

- Poznato je kako stvari stoje nakon što je Maja sebi duplirala glasove. Vreme je da saopštim da Sandra Todić ovog jutra napušta Elitu - rekao je Darko.

- Jedva čekam da vidim kad je kraj, uskoro gori karantin - rekla je Todićka.

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