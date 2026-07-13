Predsednik Francuske Emanuel Makron priređuje večeras svečanu večeru u Jelisejskoj palati u čast svetskih lidera, šefova država i vlada, koji će u utorak prisustvovati vojnoj paradi povodom Dana pada Bastilje, a kojoj prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučića je ispred Jelisejske palate dočekao predsednik Makron. Večeri prisustvuju zvaničnici, šefovi država i vlada više zemalja sveta, među kojima su predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, generalni sekretar NATO-a Mark Rute, kancelar Nemačke Fridrih Merc, premijer Španije Pedro Sančez, predsednik Vlade Grčke Kirijakos Micotakis, premijer Poljske Donald Tusk, predsednik Kipra Nikos Hristodulidis, premijer Irske Majkl Martin i premijer Češke Andrej Babiš.

Takođe, večeri prisustvuju i lideri iz regiona, među kojima premijer Hrvatske Andrej Plenković, predsednik Vlade Bugarske Rumen Radev, predsednik Crne Gore Jakov Milatović, premijer Albanije Edi Rama. U Parizu će se sutra održati velika vojna parada povodom Dana Republike Francuske - Dan pad Bastilje, a njoj će prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske.

Vučić će na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO-a, ni EU, ni Koalicije voljnih. Kako se navodi na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane Francuske, na paradi će defilovati 6.686 francuskih vojnika, 315 vozila, 98 aviona, 33 helikoptera, kao i 193 konja iz Konjičkog puka Republikanske garde. Na vojnoj paradi ove godine će se obeležiti i jubilej, 400 godina od osnivanja franuske mornarice.

Ovogodišnja parada nosi poruku "strateškog buđenja Evrope", a prema pisanjima francuskih medija Francuska tom paradom želi da prikaže jačanje evropske odbrane, spremnost NATO saveznika, razvoj francuskih vojnih sposobnosti, kao i značaj nuklearnog odvraćanja u evropskoj bezbednosnoj strategiji. Dan Republike Francuske obeležava se povodom pada Bastilje i početka Francuske revolucije 14. jula 1789. godine.

Pad Bastilje, 14. jula 1789. godine predstavlja simbol kraja francuske apsolutističke monarhije, kada su revolucionari upali u tvrđavu Bastilja i zatvor u Parizu. Nakon toga, 26. augusta 1789. godine usvojena je Deklaracija o ljudskim i građanskim pravima, kojom su kasnije utemeljene francuske nacionalne vrednosti - sloboda, jednakost i bratstvo.

Francuska 14. jul kao Dan Republike slavi od 1880. godine, kada ga je kao Nacionalni praznik zvanično proglasio tada Parlament Treće Francuske Republike. Zakon je donet na inicijativu poslanika Benžamena Raspaja (Benjamin Raspail), njegova primena je počela 6. jula, a 14. jula 1880. godine je održana i prva vojna parada u okviru proslave Dana Republike. Od završetka Prvog svetskog rata vojna parada tradicionalno prolazi avenijom Šanzelize u Parizu.