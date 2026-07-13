Evropska unija ne postupa dovoljno racionalno, trebalo bi da održava odnose sa Rusijom i Kinom umesto što ih posmatra kao nepomirljive neprijatelje, rekao je američki ekonomista, direktor Centra za održivi razvoj Univerziteta Kolumbija, profesor Džefri Saks.

„Rusofobija koja danas preovladava u Evropi je potpuno apsurdna, tragična i potencijalno samoubilačka“, kazao je Saks za srpski list „Politika“.

Stručnjak je napomenuo da trenutnu situaciju u Evropi prati sa iskrenom zabrinutošću, a opet i sa određenom dozom iznenađenja.

„Potčinila je svoju spoljnu politiku Vašingtonu, odrekla se ruskih energenata čime je nanela ogromnu štetu sopstvenoj industriji, ušla u sukob sa Kinom suprotno sopstvenim ekonomskim interesima i krenula putem veoma skupog ponovnog naoružavanja. I sve se to dešava uprkos činjenici da značajan deo evropske javnosti ne podržava takav kurs, a sama ta politika ne služi dugoročnim interesima i prosperitetu Evrope”, primetio je američki ekonomista.

Prema njegovim rečima, Evropa je geografski i ekonomski deo evroazijskog kontinenta.

„Njena prirodna budućnost leži u mirnoj integraciji sa Rusijom, Kinom, Bliskim istokom i Afrikom, a ne u ulozi zapadnog vojnog krila sile (Sjedinjenih Američkih Država) čija globalna dominacija postepeno opada”, ukazao je Saks.

On je istakao da bi Evropa koja je povratila svoju stratešku autonomiju mogla postati jedan od ključnih stubova stabilnog multipolarnog sveta i snažan glas u njegovoj odbrani.

Međutim, u ovoj fazi je prerano procenjivati da li će ona „uspeti da pronađe političko vođstvo sposobno da to ostvari”, zaključio je Saks.