Pevačica Mina Kostić nakon izlaska iz klinike "Laza Lazrević" spakovala je kofere i rešila da napusti Srbiju, ali samo na kratko.

Kako smo mogli da vidimo na fotografijama, folkerka je na put otišla sa svojim verenikom Manetom Ćuruvijom koji je i potvrdio da je pevačica daleko od Srbije i medijske pompe.

Mane Ćuruvija Kasper putem mreža pokazao je kako je pevačica Mina Kostić i kako provode vremena letovanju. Nije otkrivao na kojoj su lokaciji, ali je pokazao da su na plaži.

Na fotografiji koju je objavio oboje su nasmejani i vidi se da im boravak na moru izuzetno prija i da su veoma srećni.

- Prava ljubav je nešto najlepše što možete od života da dobijete. Volimo vas - napisao je Kasper u okviru objave.

"Zorice, ovo je nisko"

Pevačica Zorica Marković poznata je kao žena bez dlake na jeziku. Otvoreno govori o dešavanjima u "Eliti", ali o događajima na estradi, a javne ličnosti nisu imune na njen komentare.

Zorica Marković rekla je iskreno šta misli o Manetu Ćuruviji Kasperu, partneru pevačice Mine Kostić. Priznala je da joj se ne dopada, ali da ga lično ne poznaje, a sada je stigao njegov odgovor.

Zorice, Zorice... Nisko jeste, jer me ne poznaješ, doduše, istini za volju, verovatno za to nikad nećeš imati priliku. Ali budući da znam koliko te moja Mina poštuje i da provereno znam da nisi loša osoba, neću ti zameriti. Da si živa i zdrava ti meni - napisao je Kasper na svom Instagram storiju.

Mediji bruje o ljubavnoj vezi pevačice Mine Kostić i njenog verenika Kaspera, ali i o njenoj zdravstvenoj situaciji, s obzirom na to da je nedavno puštena iz psihijatrijske ustanove "Laza Lazarević".

Zorica Marković je iskreno rekla šta misli o njihovoj vezi.

- Ne dopada mi se Kasper. Pitala sam našu zajedničku drugaricu kako je Mina, rekla mi je da je dobro. Iznenađena jesam, ali donekle i razumem. Kakvo je vreme i kako živimo, možda svi tamo završimo. Ona je super prošla. Ustanove i postoje da bismo se lečili. A on mi se lik ne sviđa. Ne poznajem ga, ali mi deluje nekako hladno. Kada ga vidim, ja se uplašim. Ne znam da li je on doprineo njenom stanju, ne znam ništa o njihovoj vezi - rekla je Zorica.

Podsećamo, Mina Kostić je nakon 23 dana napustila "Lazu Lazarević" u pratnji verenika Kaspera i braće. Kratko se obratila novinarima i rekla kako se oseća.

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