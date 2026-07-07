Pevač Andrija Bajić, muž Male Cane, preminuo je danas na VMA-a usled teške bolesti u devetoj deceniji.

Pre nekoliko nedelja Andrija Bajić doživeo je moždani udar, nakon čega se oporavio, ali mu se stanje nešto kasnije pogoršalo.



Njegova supruga, Mala Cana potvrdila je i kroz suze izgovorila je samo kratko.

- Rekli su mi da dođem sutra... Živote moj... - jecala je Mala Cana kroz suze i dodala:

- Ubijte me...

Pevačica je ranije rekla da se njegovo stanje nije promenilo.

- Stanje je isto. Loše je, životno je ugrožen. Ja mu sada idem u posetu. Treba da ga poseti nefrolog - rekla je Mala Cana za "Blic", a potom otkrila i da su se neke kolege javile da pitaju za njegovo zdravlje, iako su je mnogi razočarali.