Pevačica Mina Kostić napustila je kliniku "Laza Lazarević" u kojoj se nalazila od 31. maja, a njen verenik Mane Ćuruvija u pratnji pevačicinog brata Milana izveo je iz te ustanove.

Nedugo zatim, oglasio se Kasper koji je jednom fotografijom potvrdio lepe vesti. Iako se danima spekulisalo da Kostićeva nije u dobrim odnosima sa verenikom, čini se da sve ostaje samo na nagađanjima, te smo tako videli da je par i više nego srećan i skladan, a upravo ljubav, podršku i razumevanje Kasper je potvrdio fotografijom na kojoj Mininu ruku drži u svojoj.

-Novac gradi kule od karata, lažne prijatelje, lažne statuse i pozicije. Ljubav gradi dom, prave vrednosti i ljude koji vas se nikada neće odreći. Volimo vas - napisao je on, te je tako dokazao da par stoji pri odluci da nastave zajedno kroz život.

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