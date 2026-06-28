Partner pevačice Mine Kostić, Mane Ćuruvija Kasper, objavio je njihovu prvu zajedničku fotografiju nakon što je pevačica napustila psihijatrijsku ustanovu.

Kako se vidi na fotografiji, Mina Kostić je potpuno promenila imidž.

Ona sad ima kratku kosu, vidno je doterana i osmeh ne skida sa lica, te je očigledno da su problemi iza nje. Njih dvoje su se fotografisali u dvorištu iza njene zgrade, te pokazali kako uživaju u letnjem danu.

- Volimo vas - piše u objavi, a na fotografijama se vidi kako pevačica grli Kasper.

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