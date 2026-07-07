Pevač Andrija Bajić preminuo je danas na VMA usled teške bolesti u 89. godini života, a njegova partnerka Mala Cana je pre tužnih vesti već krenula u posetu.

Ona je jecala na sav glas, te je kratko poručila da ne može trenutno da priča.

- Upravo sam saznala, i dalje sam na VMA u soku sam šta se desilo. Loše mi je ne mogu da pričam - rekla je Cana kratko za Blic, a koja je krenula u bolnicu kako bi ga posetila.

Doživeo ranije moždani udar

Podsetimo, Andrija je pre nekoliko nedelja doživeo je moždani udar, nakon čega se oporavio, ali mu se stanje nešto kasnije pogoršalo.

Nekoliko dana proveo je u bolnici dok su mu se doktori borili za život. Cana je za medije kratko ranije otkrila da je trebalo tek sutra da ode u posetu.

- Rekli su mi da dođem sutra... Živote moj, Ubijte me - jecala je ona.

Alo/Blic

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