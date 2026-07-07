Voditelj Milan Milošević je svoju karijeru gradio na ekskluzivnim i opasnim novinarskim pričama od kojih je drhtala cela estrada. On je rešio da do detalja evicira uspomene na svoj najveći i najluđi paparaco poduhvat u karijeri – filmsku poteru za pokojnim kraljem narodne muzike Šabanom Šaulićem i njegovom tadašnjom ljubavnicom Cucom. Milan je otvorio dušu i opisao kako je satima čučao u krošnji drveta, u stravičnoj panici zbog prazne baterije na telefonu, dok je ispod njega javnost brujala o zabranjenoj ljubavi.

Tokom tvoje novinarske i reporterske karijere, napravio si apsolutni bum i uradio jednu od najvećih ekskluziva na ovim prostorima kada si se bukvalno popeo na drvo blizu autoputa kako bi tajno usnimio pokojnog Šabana Šaulića. Kako je iz tvog ugla izgledala ta filmska potera, sa kakvim si se bizarnim preprekama suočio i šta se dešavalo iza kulisa tog istorijskog snimka?

– Jao, to je bila potpuno neverovatna, suluda priča koja slobodno može da se ekranizuje kao akcioni film! Dobio sam ekskluzivnu i proverenu dojavu da će se Šaban i njegova tadašnja velika tajna izabranica Cuca naći u jednoj poznatoj pečenjari na auto-putu. Plan im je bio da tu kupe pečenje, a onda zajedno nastave put ka njegovoj vikendici u Krčedinu. Pošto je Cuca bila moja prva komšinica iz Sremske Mitrovice, a naši očevi su bukvalno radili zajedno ceo život, imao sam stoprocentno tačne informacije iz prve ruke i znao sam svaki njihov korak.

Stigao sam na tu lokaciju rano ujutru, pre svih, i shvatio da nemam gde da se sakrijem a da me ne primete. Jedina opcija je bila – drvo! Popeo sam se visoko u krošnju i u tom neudobnom položaju, među granjem, čekao ih više od dva sata. Tek kada sam se konačno smestio i namestio ugao za slikanje, pogledam u telefon i doživim stravičan šok – baterija mi je bila na svega 11 procenata! Uhvatila me je neopisiva panika, znoj me je oblio jer sam znao da mi propada trud života ako se telefon ugasi pre nego što oni stignu - otkrio je Milan za Alo pa nastavio:

- I odjednom, na parking stižu dva identična automobila! Šaban je, naime, kupio isti auto i sebi i njoj kako bi zavarali trag. Izlaze oboje, a meni srce skače u grlo. Sa tih jadnih nekoliko procenata baterije uspevam da snimim sve – njihov tajni susret, zagrljaj, poljubac i odlazak! Moj automobil je bio sakriven i parkiran u njivi nekih 150 metara dalje. Čim sam bukvalno sišao sa drveta i seo na vozačevo sedište, telefon se potpuno ugasio i "umro".

- Tada, u to vreme, nisu postojali ovi brzi auto-punjači i eksterne baterije kao danas. Ja sam ostao u potpunom medijskom mraku, a moji urednici u Beogradu satima nisu znali šta se dešava sa mnom. Bukvalno su bili ubeđeni da me je Šaban primetio sa njegovim ljudima, da me je uhvatio i da sam završio negde na ražnju u Krčedinu! Kada sam konačno stigao kući i upalio telefon na punjač, ekran je eksplodirao – imao sam preko hiljadu propuštenih poziva i poruka! To je bila stravična, nezapamćena ekskluziva koja je uzdrmala Balkan, pogotovo što je Šaban samo veče pre toga u jednoj velikoj emisiji javno tvrdio da tu devojku uopšte ne poznaje i da je zna samo površno, onako u prolazu iz muzičkog takmičenja. Moj snimak sa drveta ga je potpuno raskrinkao - bio je iskren voditelj Elite.

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