Ko je bio Andrija Bajić? Iz siromaštva do milionskih tiraža, sve postigao sa rođenim bratom





Andrija Bajić danas je preminuo u 89. godini, na VMA-a, usled teške bolesti. Čuveni doajen narodne muzike doživeo je moždani udar, a uprkos borbi lekara, nije uspeo da se izvuče.

Andrija je važio za jednog od doajena narodne muzike u Jugoslaviji. Zajedno sa bratom Tomislavom činio je duet koji je bio poznat kao "Braća Bajić".





Tokom nekoliko decenija 20. veka objavili su niz albuma koji su se prodali u milionskom tiražu.



Braća Tomislav i Andrija, rodom iz valjevskog kraja - sela Jabučja pored Lajkovca, kompozitori, tekstopisci, instrumentalisti, vokalni solisti. Tvorci velikog broja kola i pesama u duhu izvornog narodnog, srpskog melosa, pisanih za sebe i druge. Za mnoga dela se ni danas ne zna da su ih oni komponovali, već se smatra da su narodna, izvorno nastala. “Nad izvorom vrba se nadnela”- pesma koja je proslavila Silvanu Armenulić, “ Kolubarski vez”- naše najpoznatije kolo, samo su neka od njih…

Tokom 50 godina rada, izdali su 43 singl ploče i 28 long plej albuma.

Duet Braća Bajić su prvi dobitnici Jugotonove nagrade “ Zlatna ptica”, dodeljene za 1.000.000 prodatih ploča za samo jedan singl, u vremenu, kada marketing kakvog danas poznajemo, nije postojao, piše na njihovom zvaničnom sajtu.

Snimili su 120 trajnih snimaka za arhivu Radio-Beograda.

Tokom pedesetogodišnje karijere, Tomislav Bajić sakupio je preko 2.000 upotrebnih narodnih reči i izraza, koje nigde nisu bile zapisane, i ustupio ih srpskoj akademiji nauka i umetnosti, gde se i danas nalaze, kao i 12.000 tekstova izvornih narodnih pesama, koji nigde nisu objavljeni, a koji se danas nalaze u privatnoj arhivi.

Bili su prvi ambasadori izvorne narodne, srpske muzike, koji su se odvažili da je “odnesu” u dijasporu, koja je, tokom zlatnog doba komunizma, bila odbačena od strane domovine, osamljena i ogorčena. Zbog toga su Braća Bajić bili rigorozno proganjani u svojoj zemlji, od strane komunističkog režima. Po povratku sa gostovanja u Americi, na vrhuncu njihove karijere, UDBA je izdala pismeni dopis – zabranu, svim zvaničnim radio i TV stanicama, svim Domovima kulture i bioskopskim salama u svim Republikama tadašnje Jugoslavije, da se Braći Bajić zabranjuje nastupanje, kao i javno emitovanje njihovih pesama.

I pored toga što su bili pritvarani, što su im oduzimani pasoši, a njihove pesme nisu emitovane na zvaničnim radio i TV stanicama više od 20 godina, ostali su “najnarodniji” duet, koji je ikada postojao u srpskoj muzici, i kao takvi, proslavili srpsku izvornu narodnu pesmu u svetu, i svih 50 godina karijere bili njeni najverodostojniji čuvari i nastavljači.

Najstariji pevač na srpskoj estradnoj sceni i nekadašnji član čuvenog dueta "Braća Bajić", Andrija Bajić (88) iznenadio je javnost priznanjem da uživa u ljubavi sa 41 godinom mlađom koleginicom, poznatom pod pseudonimom Mala Cana.

BONUS VIDEO: