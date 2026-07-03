Pevač Sloba Vasić krajem maja pušten je sa klinike za psihijatrijske bolesti "Laza Lazarević" nakon čega je pronašao svoj mir. Kako se navodi, Sloba je nakon teškog perioda počeo da obilazi sveta mesta.

Naime, izvor blizak pevaču otkrio je da mu sve to mu jako prija, a u svemu tome najveća podrška mu je njegova supruga Jelena. Ona je zapravo i "krivac" što je Sloba promenio način života.

Inače, Slobina supruga već odavno je okrenuta veri i Bogu, pa se nakon svega potrudila da to prenese i na njega. Isto tako, oduvek se trudila da njihova ćerka usvoji pravoslavne navike i da veruje u Boga.

"Našao je svog duhovnika"

Ona je sada u teškom periodu za njihovu porodicu, odlučila da se posvete isključivo veri i da odlaze zajedno u manastire.

- Lela je uz njega sve vreme i najveća mu je podrška. Ona mu je ustalila sada to da ne sme da gubi veru i da se nada dobrom, pa samim tim se i on jako bolje oseća i brzo se oporavio od svega. Jelena redovno kadi kuću i gleda da ispoštuju sve običaje za praznike, ali i mnogo čita o veri. Sloba je pronašao i svog duhovnika i kod njega redovno odlazi. Njegovi anksiozni napadi i jesu bili jednim delom zbog odsustva vere, ali sada sve ide ka boljem i on vidi koliko mu je sve to pomoglo - rekao je izvor blizak pevaču.

Podsetimo, pevač je nedavno govorio o svojoj borbi i prisetio se trenutka kada je napravio incident na aerodromu.

- Hvala Bogu super sam, osećam se odlično. Nije to ništa strašno što svaki drugi čovek ne doživi, pošto sam medijska ličnost, pa se to onako malo digne na neki viši nivo. To je bilo jedno malo duže pijanstvo koje se produžilo od prethodne noći gde sam došao na aerodrom u takvom stanju. Nisam mogao da poletim. Tu sam ja malo u besu podigao ton malo i vratio se kući. Nakon svega sam se osetio loše, jer nisam ispoštovao te ljude tamo gde sam trebao da radim, te ljude koji su došli i koji su vlasnici objekta. To je još više doprinelo tome da mi pogorša situaciju u glavi. Otišao sam da se javim dežurnoj ustanovi. To je bila tada u tom momentu “Laza Lazarević”. Otišao kao svaki drugi građanin što bi se javio kada se oseća loše. Moja žena je stomatolog, pa čoveka kad zaboli zub, on ide kod stomatologa. U ovoj situaciji sam ja to uradio - pričao je folker za Blic.



Alo/Blic

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