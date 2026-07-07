Rada Manojlović otkazala je nastup na Goliji, koji je bio zakazan za večeras, nakon tragedije u kojoj je život izgubio petnaestogodišnji Dušan V. iz Novog Pazara. Mladić je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu ka Goliji.

Pevačica se oglasila na Instagramu i poručila svima da se čuvaju, kada je obavestila pratioce da ipak neće pevati.

- Poštovana publiko, zbog teške saobraćajne nesreće na Goliji, nažalost, sa smrtnim posledicama, današnja manifestacija "Sa Golije kolo se vije" se odlaže do sledećeg datuma, o kome ćete biti uskoro obavešteni. Porodici poginulog dečaka želim da izrazim najdublje saučešće, a povređenima brz oporavak. Jako mi je žao, čuvajte se narode - napisala je Rada Manojlović na Instagramu.

Podsetimo, kako prenosi Sandžak Danas, dečak je pre samo nekoliko dana završio osmi razred osnovne škole.

Prema dosadašnjim informacijama, do nesreće je došlo kada je automobil, u kojem su se nalazile četiri osobe, iz za sada neutvrđenih razloga sleteo sa kolovoza, udario u banderu, a potom se prevrnuo.

Prema nezvaničnim saznanjima, Dušan je tokom prevrtanja ispao iz vozila i zadobio teške povrede, ali je, uprkos naporima lekara, podlegao povredama.

Automobil je bio na putu ka Goliji, gde se ovih dana održava tradicionalni sabor koji svake godine okuplja veliki broj posetilaca iz Novog Pazara i drugih krajeva.



Prema navodima, grupa mladih krenula je ka ovoj planini kako bi probudila kampere i prisustvovala manifestaciji, ali se putovanje završilo tragično.

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