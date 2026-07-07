Pevač Andrija Bajić (88) u bolnici je nakon što je doživeo moždani udar.

Njegova supruga, pevačica Mala Cana, sada se oglasila i otkrila informacije o njegovom zdravlju.

- Stanje je isto. Loše je, životno je ugrožen, sada mu idem u posetu. Treba da ga poseti nefrolog - rekla je Mala Cana, a potom otkrila i da su se neke kolege javile da pitaju za njegovo zdravlje, iako su je mnogi razočarali.

- Javile su mi se neke njegove kolege. Vlada Marković, Ljuba Lukić, Maja Marijana. Hvala im, ali mnogi se nisu javili i razočarali su me. Andrija je uvek bio tu za druge. Govorila sam mu da to ne radi i da mu se jave samo kada im nešto treba - istakla je ona.

"Rekle su da će da učine sve da nas rastave"

Pevačica je priznala i nije u dobrim odnosima sa njegovim ćerkama, te otkrila da je došlo do fizičkog sukoba u bolnici.

- Čula sam se sa njegovim ćerkama nakon incidenta. Rekle su da će da učine sve da nas rastave. Ne pričam mu ništa što se dešava da ga ne stresiram. Andrija mi govori da jedva čeka da se oporavi i da ofarba ogradu koju je napravio u 88. godini - zaključila je pevačica.

Alo/Blic

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