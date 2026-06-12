Modna kreatorka Verica Rakočević nastavlja da ruši predrasude i privlači pažnju javnosti, a fotografija koju je jednom prilikom objavila na društvenim mrežama, na kojoj pozira u kupaćem kostimu, ponovo je postala viralna.

Verica je tom objavom pokazala da i u svojim godinama izgleda izuzetno negovano i vitalno, zbog čega su mnogi komentarisali da može biti primer znatno mlađim ženama.

Fotografija je nastala tokom jednog od njenih putovanja kamperom, koji je postao njen omiljeni način odmora sa suprugom Veljkom.

Zbog Veljka luksuzne hotele zamenila letovanjima u kamperima

Kako je sama kreatorka ranije istakla, upravo zbog svog partnera je luksuzne hotele sa pet zvezdica zamenila letovanjima u kamperu, navodeći da bi joj život bez njegovog specifičnog pogleda na svet bio znatno manje zanimljiv.

Njihova ljubavna priča od početka je privlačila pažnju javnosti, s obzirom na to da su odlučili da se venčaju nakon samo nedelju dana zabavljanja, odluku za koju, kako ističu, nikada nisu zažalili.

Zanimljiv detalj iz njihovog života jeste i činjenica da je Vericin sin stariji od njenog supruga tri godine, a bio je i jedini od njene dece koji je prisustvovao njihovom venčanju.

Kako navode, tajna njihovog odnosa leži u sličnim pogledima na život i vrednosti.

Veljko ističe da je Verica žena koja je već ostvarila većinu svojih životnih ciljeva, te da joj sada preostaje da živi "punim plućima", oslobođena društvenih očekivanja i ograničenja.