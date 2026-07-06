Pevačica Mala Cana, supruga Andrije Bajića, oglasila se i otkrila detalje o zdravstvenom stanju pevača, koji je nakon moždanog udara u kritičnom stanju i pod stalnim nadzorom lekara.

Kako navodi, njegovo stanje se u jednom trenutku stabilizovalo, ali je kasnije došlo do pogoršanja.

Mala Cana kaže da mu se lekari sada bore za život.

- Nakon moždanog je bolje, ali vid mu je samo oštećen. Bore mu se za život sada. Od toliko prijatelja i poznanika nigde niko se nije našao da pozove da preporuči lekara, medicinsku sestru da ga poseti - rekla je ogorčeno pevačica, pa nastavila:



- Nakon moždanog udara mu je bilo bolje, kasnije je prebačen iz Pančeva u Beograd, a kasnije mu se stanje pogoršalo. Sada je kritično.

Dodala je i da ju je prizor u bolnici dodatno uznemirio.

- Pozlilo mi je kada sam ga videla u bolnici, skoro da mi je stalo srce - rekla je uznemireno pevačica.

Podsetimo, Mala Cana je otkrila za domaće medije da je pevač doživeo moždani udar.

- Andrija je jako loše, životno je ugrožen. Otišao je zbog bolničke infekcije zbog katetera, tu je dobio moždani udar. Na urologiji se to dogodilo, prebacili su ga na neurologiju i uključili ga na dijalizu - rekla je, pa nastavila:

- On je godinama izdržao bez dijalize jer smo se lekar i ja svim naporima trudili da živi što kvalitetnije i da uz pomoć ishrane i suplemenata izbegne dijalizu. Od tada je bio jako utučen. Uradila sam sve što sam mogla da mu pomognem.



Alo/Blic

BONUS VIDEO: