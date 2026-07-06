Italijanska premijerka Đorđa Meloni nije odgovorila na najnoviji napad predsednika SAD Donalda Trampa, koji je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio fotografiju italijanske premijerke kako ga posmatra uz natpis "potrebna je zabrana prilaska", prenosi Ansa.

Tramp i Meloni su ranije imali dobre odnose, ali je do zatezanja došlo nakon što je Italija odbila da podrži američko učešće u ratu protiv Irana.

Američki predsednik je potom tvrdio da ga je Meloni "molila" za zajedničku fotografiju na samitu G7, što je italijanska premijerka demantovala, ocenivši da su takve tvrdnje izmišljene. U nastavku spora, Tramp je optužio Meloni da želi da popravi odnose s njim kako bi podigla rejting u Italiji, na šta je ona odgovorila da su njegove izjave "besmislene" i da njen politički rejting nije njegova stvar.

Premijerka Italije je potom poručila da više neće komentarisati tu razmenu optužbi. Italijanski ministar odbrane Gvido Kroseto izjavio je da Meloni nije reagovala ni na najnoviji Trampov istup, naglasivši da odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama moraju ostati stabilni bez obzira na lične razmirice.

"Ljudi dolaze i odlaze, ali odnosi sa našim saveznicima moraju ostati. Ključno je očuvati partnerstvo sa SAD kao strateškim saveznikom", rekao je Kroseto za Skaj TG24.

Sličan stav izneo je i ministar spoljnih poslova Antonio Tajani, koji je poručio da transatlantski odnosi nadilaze pojedinačne izjave i političke sporove.

"SAD su naš strateški partner i najvažniji saveznik zajedno sa Evropom. Prijateljstvo i savezništvo su važniji od pojedinačnih izjava", naveo je Tajani.

On je podsetio da je Italija bila saveznik SAD i tokom administracija predsednika Baraka Obame, Bila Klintona, Džordža Buša, Ronalda Regana i Džozefa Bajdena, i da će to ostati i ubuduće. I pored političkih tenzija, visoki italijanski zvaničnici su prošle nedelje prisustvovali prijemu povodom Dana nezavisnosti SAD u rezidenciji američkog ambasadora u Rimu.

Za razliku od predstavnika vlasti, deo opozicije oštro je reagovao, a lider centrističke stranke Azione (Akcija) Karlo Kalenda stao je u odbranu Meloni i nazvao Trampa "nasilnikom dostojnim prezira".