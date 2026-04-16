Muzičar Andrija Bajić i pevačica Mala Cana izazvali su brojne komentare na društvenim mrežama nakon što su zajedno gostovali u emisiji kod Ognjena Amidžića. Iako se za njihovu romansu tek nedavno otkrilo, par je 15 godina u skladnom braku te mesta za zlurade komentare nema.

Mala Cana i Andrija Bajić su u braku, a kako kažu, razlika u godinama im ne predstavlja problem.

- Ne bih puno komentarisala, što se ljudi tiče, mene to uopšte ne zanima, ja znam da imam 46 godina, srećna sam prvi put u životu, poštovana, pažena, nemam nikakvo maltretiranje. Ja sam dete razvedenih roditelja, život mi nije bio bajka, počinjem da pevam, niko se sa tim ne slaže, odlazim sama u stan, decenijama živim sama, samo sam molila Boga da imam nekog ko je kao što je Andrija - rekla je Cana gostujući u emisiji "Amidži šou", a Andrija je potom dodao da uskoro puni 88 godina.

- Najvažnije je živeti normalno, ne piti alkohol, ne prejedati se i treće da imaš nekog pored sebe koga voliš i ko te voli, da se lepo slažete, da imaš porodicu koja te poštuje. Ja sam to imao i u prvom braku, moja supruga je preminula, a onda je nas Bog spojio, eto tako. Danas smo u porodičnom ambijentu, mi smo 15 godina već u braku, nismo mi u vezi, nije to veza. Ona se nije udala za mene zbog bogatstva, zbog koristi. Ko ima pravo meni da kaže, čoveku od 88 godina kako ću ja da živim - rekao je Andrija.

- Ko sme nama da sudi, a da pritom u svom dvorištu i u svojoj porodici ne pogleda situaciju, a pritom mi smo srećni - navela je Cana.

- Da li je ta razlika od 41 godina prepreka kod vas u bilo čemu - pitao je Ognjen.

- Kod nas ne - rekao je Andrija.

Ipak, mnogi korisnici društvenim mreža ne podržavaju ovaj odnos, te su se tako ređali komentari:

"Mladić šalovao piramide u Egiptu", "Tutankamon ga držao na krštenju"; "Ovaj deda je bio tu kada su vatru pronašli"; "Nema ovde ljubavi, čist interes"; "Ajde do 20 god.razlike, pa eto nekako, ali ovo je strašno, deda i unuka, šta se tu ima drugo da traži"; "Sa 47 godina može da bude srećna pored starca od 88, jedino ako ima ljubavnika od 35", bili su samo neki od komentara.

Imala moždani udar

Podsetimo, Mala Cana je pre nekoliko meseci imala moždani udar, a zahvaljujući brzoj reakciji lekara brzo se oporavlja.

- Mala Cana je preživela moždani udar, na oporavku je. Za sad je u stabilnom stanju ali na ispitivanjima. Ona se drži pozitivno i koliko može na nogama da sve ovo pregura - napisali su tada na njenom Fejsbuk profilu.

BONUS VIDEO: