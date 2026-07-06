Iako danas uživa u luksuzu, troši ogroman novac na skupa letovanja i vozi se isključivo elitnim jahtama, popularni voditelj Milan Milošević iza sebe ima periode surovog i mukotrpnog rada van granica Srbije. On je bez dlake na jeziku za Alo progovorio o svom tromesečnom boravku na grčkom ostrvu Santorini, gde je radio kao ugostitelj. Milan je do detalja opisao kako je izgledao njegov pakao – od povrede kičme pod teretom gajbi, preko učenja jezika za rekordna tri meseca bez ikakvog kursa, pa sve do burnih letnjih romansi i avantura sa lokalcima koje i dalje intrigiraju javnost.

Kružile su priče da si na Santoriniju ostavio srce, ali i da si zbog jedne velike, tajne ljubavi preko noći naučio grčki jezik. Koliko u svim tim estradnim nagađanjima ima istine i kako danas gledaš na taj period svog života kada si radio kao ugostitelj i fizikalisao na luksuznoj destinaciji?

– Prava istina je da grčki nisam naučio primarno zbog ljubavi, već zbog surovog posla i borbe za opstanak! Radio sam na Santoriniju tri meseca kao ugostitelj i tamo sam bukvalno ostavio i srce i zdravlje. Na tom ostrvu vlada poseban zakon, naročito u avgustu kada sve preplave domaći turisti, Grci koji dolaze iz Atine i drugih mesta na odmor. Njih apsolutno ne zanima engleski jezik i ne žele da čuju ni reč! Zahtevaju da u svakom restoranu i kafiću budu usluženi isključivo na grčkom jeziku.



- Moj gazda je bio potpuno odlepio za mnom, obožavao me je zbog moje energije, ali mi je odmah postavio ultimatum i rekao: "Milane, ti ovde moraš hitno da progovoriš naš jezik ako misliš da radiš!" I ja šta ću, shvatim da nemam izbora. Svako jutro sam ustajao rano, pojačavao njihove jutarnje programe na televiziji gde se oni večito nadvikuju i svađaju, pa sam besomučno zapisivao reči onako kako se izgovaraju. Prvo brojeve, pa slova, pa cele fraze. Progovorio sam tečno za rekordna tri meseca - priznao je Milan za Alo i nastavio:

- To mi je i te kako pomoglo da napunim džepove, popravim budžet i zaradim ozbiljan novac jer sam jedini sa Balkana mogao da komuniciram sa njima najnormalnije. Posle sam se, naravno, zabavljao i sa ljudima sa tog poluostrva, pa je tu bilo i posla i ljubavi. Tamo sam se brzo zaljubio, ali još brže odljubio, pa je sve ostalo u domenu letnje sezone. Međutim, cena tog rada je bila prevelika. Toliko sam fizikalisao i vukao teške gajbe sa pićem svakog dana da mi je lumbalni deo kičme potpuno stradao! Unakazio sam leđa zbog tog posla i ta povreda me i danas podseća na to kroz kakav sam pakao prošao na Santoriniju - rekao je Milan za Alo.