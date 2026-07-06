Pevač Andrija Bajić (88) dobio je moždani udar. To je za domaće medije potvrdila njegova supruga Mala Cana.

- Andrija je jako loše, životno je ugrožen. Otišao je zbog bolničke infekcije zbog katetera, tu je dobio moždani udar. Na urologiji se to dogodilo, prebacili su ga na neurologiju i uključili ga na dijalizu - rekla je, pa nastavila:

- On je godinama izdržao bez dijalize jer smo se lekar i ja svim naporima trudili da živi što kvalitetnije i da uz pomoć ishrane i suplemenata izbegne dijalizu. Od tada je bio jako utučen. Uradila sam sve što sam mogla da mu pomognem.

Kako je počela njihova ljubav

Podsetimo, Andrija i Mala Cana su za "Blic" govorili o svojoj ljubavi.

- Andriju sam upoznala tako što sam tražila licencu za udruženje, on mi je rekao da sačekam da prođe Nova godina da ne bih plaćala duplo. Međutim, toliko sam bila razočarana krugom muzičara sa kojima sam radila, da sam poželela da odustanem od svega. Imala sam ucene... Pozvala sam Andriju da mu kažem da odustajem i da ne želim da uzmem licencu. Pitao me je da li možemo da se vidimo da razgovaramo, ja sam rekla da ne možemo da se vidimo. On mi je došao na nastup, meni se noge odsekle. On je sedeo celo veče, imamo sliku od te večeri. Mi smo se slikali tako što me je zagrlio, ja sam mu uhvatila ruke, slikali smo se jedno uz drugoga.

Alo/Blic

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