Švedska ambasadorka u Moskvi Ana Kristina Tereza ​​Johaneson napustila je zgradu ruskog Ministarstva spoljnih poslova na Smolenskom trgu nakon što je tamo provela oko 40 minuta, javio je dopisnik RIA Novosti.

Ambasadorka je odbio da komentariše nakon što je napustila zgradu ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Ranije su iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova potvrdili da je u ponedeljak ambasadorka pozvana u vezi sa napadom dronom na rusku ambasadu u Stokholmu.

Ruska ambasada u Švedskoj ponovo je napadnuta dronovima 2. jula. Jedna letelica je ispustila boju, a druga se srušila se u području pored ambasade,prenosi ruska agencija.

Ruske diplomatske misije u Švedskoj napadnute su dronovima više od 25 puta u poslednje dve godine, ali nijedna od istraga švedskih organa za sprovođenje zakona nije dala konkretne rezultate, saopštila je za RIA Novosti ruska ambasada u Stokholmu.

U skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961. godine, švedske vlasti su dužne da obezbede nepovredivost i bezbednost stranih diplomatskih predstavništava na teritoriji Kraljevine, dodaje ruska agancija.

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