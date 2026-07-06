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Ambasadoka Johaneson posle 40 minuta napustila zgradu: Odbila da komentariše za medije
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"Ovo je plan za budućnost!" Vučić se obratio Srbiji, saopštio ime izborne liste i otkrio sve što se dešavalo: Nikada nisam hteo da se savijam!
Stižu novi detalji tragedije u Vencueli: Užas neslućenih razmera, Broj nestalih se popeo na 40.000 ljudi
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