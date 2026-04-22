Pevačica Mala Cana je više od jedne decenije u skladnom braku sa 41 godinu starijim kolegom Andrijom Bajićem, a par je nedavno izašao pred kamere domaćih medija, te otkrio detalje iz života koji mnogi osuđuju.

Život Malu Canu nije mazi, pevačica je sada otvoreno govorila o borbi za egzistenciju.

- Dobila sam prvu terapiju, posle toga se stanje malo pogoršalo, imala sam defetke na licu, iskrivljena usta... Onda su mi promenili terapiju koja je urodila plodom, bila sam uporna. To nije bolest koja ima najavu, organizam pamti šta je doživeo - rekla je ona, pa se prisetila noći kada je dobila moždani udar.



- Desilo se sve uveče oko pola 10, gledali smo televiziju, osetila sam odjednom da mi trne leva ruka. Ja pogledam, a ruka mi se skroz iskrivila. Ja kažem Andriji da me boli ruka i da su mi se iskrivili prsti. On je pobeleo kada me je video. Otišla mi je strana oka, iskrivila su mi se usta skroz. Ja sam kukavica za lekare i nisam htela da idem u bolnicu. Nisam mogla da govorim kako treba, zaplitala sam jezikom. Zamolila sam ga samo da odspavam malo, pa ujutru da idemo kod doktora. Lekari su kasnije uradili sve neophodne preglede, dali mi terapiju. Rekli su da sam imala sam sreće da mi nisu ostale velike posledice, jedino imam problem sa koncentracijom, nekada ne znam dokle sam stala.

"Oboje su me maltretirali"

Cana je rekla da problemi u njenom životu nastaju u najranijem detinjstvu, nakon razvoda roditelja i dolaska maćehe u kuću.



- Detinjstvo moje, ne bih ga poželela nikome. Sestra i ja smo bile sjajna deca, roditelji su se razveli kada smo bile male i tu počinje moj životni pakao. Tata se oženio maltene preko noći i rekao da tu ženu moramo da zovemo "mama". On je takav čovek, sve sestre su se poudale i ja sam poslednja ostala u toj kući. Zbog maltretiranja sam otišla iz te kuće. Maltretiranja sam trpela od strane oboje dok sam bila dete. Više se nikada nisam vratila u tu kuću.

Kaže da je od oca trpela i nasilje.

- On nikada nije pio, ali nije imao problem da digne ruku na nas. Dok smo bile male, a čak i kada smo bile velike. Takva je bila njegova strogoća. Na primer, mi se spremimo da idemo u centar, on nas pusti da se sredimo i onda kaže: E sada idite da operete šminku i u krevet. Ja sam to trpela, zadnja sam ostala. Nije mi dao da budem pevačica, koreograf, slikar, ništa šta sam ja želela nije dao. Njemu je bio cilj da se udam, i ako odlučim da se razvedem povratka kući nema. Mogu da biram da li skočim u Dunav ili Savu. Kući povratka nema.To je to neko staro shvatanje. Ja vam sudim, ne sudi vam bog, takav je bio- prepričavala je jezive detalje pevačica i otkrila u kakvom je danas odnosu sa njim.



- Naš odnos sada ne postoji, ne čujemo se. Razlog je što je tražio da se odjavim sa adrese. Rekla sam da nemam gde da se prijavim, ostaću beskućnik. Nisam htela da se prijavim kod Andrije zbog njegove dece. Nisam htela da njegove ćerke pomisle da sam ja neka žena koja je došla tu da ih maltretira ili im uzme kuću. Bilo šta što sam ja kao dete prošla. Saznala sam za to kada mi je čovek rekao da ne mogu da registrujem automobil. Saznala sam da imam fiktivnu adresu. Šest meseci sam bila beskućnik, nisam znala. Pri tom smo tada normalno funkcionisali tada, viđali smo se...

Kaže da su se nakon toga sreli na sahrani.

- Sreli smo se na sahrani kod njegovog rođenog brata, u crkvi smo bili. Nije mi se javio, ni pogledao u mene. Gledala sam i plakala i dodirnula sam ga kada smo se vraćali sa groblja. Željna sam ga - kroz suze je rekla Cana.

Izgubila bebu

Cana kaže i da pre Andrije nije imala puno veza, a kada je pričala o bebi koju je izgubila ronila je suze.



- Nisam imala u svom životu puno veza, imala sam jednu očajnu, katastrofalnu vezu. Izgubila sam sedam godina života, a najgore mi je bilo što sam izgubila bebu. Nisam znala da sam ostala u drugom stanju, pila sam lekove koje nije trebalo. Možda bih se borila, ali mi je on rekao da ne veruje da sam trudna. Ispao je džukela i bilo mi je jako teško - rekla je pevačica i dodala:

- Posle toga sam decenijama bila sama, nisam mogla to da prežalim. Nisam mogla da pevam rođenja i krštenja, kada mi donesu dete malo, ja plačem. Kolege neke su znale za to jer kada vidim bebu ja i dan danas plače. Jer bih već imala veliko dete. Kada sam za to rekla majci, nije mogla da se sastavi. Meni je majka uvek bila velika podrška i vetar u leđa mi je davala. Zagrlila me je i rekla da se ne sekiram, da sam mlada. Ja sam je zamolila da mi čuva ultrazvuk, jer ja nemam snage da ga čuvam, a ne bih da ga bacim jer je to moja beba. Ne znam da li ću ikada imati dete, ne znam šta nosi život. Sada može i vantelesno da se dobije dete, ali to dete na tom snimku je moje dete i mama to čuva. Nisam želela da pomislim da imam vezu. Andriju sam upoznala tako što sam tražila licencu za udruženje, ali on je meni rekao sad je Nova godina, nemoj sad da vadiš, sledeće godine se čujemo. Rekla sam dobro, ali toliko sam bila razočarana krugom muzičara s kojima sam radila... ucene, hoćeš da imaš posao, moraš da legneš s njim. Da l on kući ima ženu i petoro dece, koga briga. Da li će kolege da zamere i to me briga. Ja sam doživela bol, nek boluju i oni. Da li je u redu da neko ostane bez posla, da nema hleb na stolu zbog toga?

Pomislila sam, idem kod njega kući da kažem njegovoj ženi, pa ako ona dozvoli - nema problema. Aj da vidimo koliki si frajer, bajo! Ja kad sam otišla tamo žena se oduševila, jer sam koleginica. Kad sam videla bebu kako sedi na podu i igra se, nisam imala srca da kažem. Bila sam svesna da ću rasturiti nečiji brak. Ali, doveli su me do situacije da nisam imala hleb. Ja nisam neko ko će da zove majku sestru i da kaže nemam hleb. Sećam se, imala sam jednu veknu hleba, bila buđava. Ja sam vadila sredinu i jela - ispričala je u potresnoj ispovesti Cana.

Alo/Blic

