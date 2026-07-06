Pevačica Jelena Karleuša objavila je prvi pesmu sa novog albuma Enigma i time pokrenula pravu internet lavinu komentara, mahom pozitivnih. Osim što je u pesmi opisala deo svog života, u spotu su se našle njene naslednice Nika i Atina Tošić koje je muzička zvezda dobila u braku sa Duškom Tošiće.

Nova pesma i spot u kojem se pojavljuju Atina i Nika izazvali su veliku pažnju na društvenim mrežama, a mnogi su sa posebnom pažnjom pratili i reakciju njihovog oca, Duška Tošića.

Naime, za razliku od ranijih objava svojih ćerki, koje je često lajkovao i ispod kojih je ostavljao emotikone ili kratke komentare podrške, ovog puta nije se javno oglasio niti je reagovao na fotografije na kojima su Atina i Nika sa majkom tokom izvođenja numere "Sad je sve okej", za koju mnogi tvrde da je posvećena upravo Dušku Tošiću.

Njegov izostanak reakcije nije promakao pratiocima, posebno jer je ranije redovno pružao javnu podršku ćerkama na društvenim mrežama. Zbog toga su se na internetu pojavili brojni komentari i različita tumačenja njegovog poteza.

Ipak, Duško se tim povodom nije oglašavao, pa nije poznato da li je reč o slučajnosti ili o svesnoj odluci da ovog puta ostane po strani. Sve ostaje na nivou nagađanja, dok javnost nastavlja da prati odnose bivših supružnika i njihove porodice.

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