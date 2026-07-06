Sukob između dve popularne pevačice, Aleksandre Mladenović i Džejle Ramović, ponovo je u žiži javnosti i dobio je šokantan epilog nakon što je društvenim mrežama počeo da kruži video-snimak. Naime, u javnost su isplivali kadrovi na kojima Jakov Jozinović navodno razmenjuje nežnosti sa devojkom koja je preslikana mlada zvezda iz Bosne i Hercegovine. Tim povodom, bez dlake na jeziku oglasio se poznati voditelj Milan Milošević, koji je javno i bez zadrške stao u zaštitu svoje bliske prijateljice Aleksandre. Milošević je uputio najbrutalnije reči na račun Ramovićeve, uporedio njihov status na estradi, te najavio da će preko svojih tajnih kanala i veza iz inostranstva do detalja ispitati šta je mlada pevačica radila van granica Balkana.

Poznato je da si izuzetno blizak sa Aleksandrom Mladenović, koja je nakon sukoba sa Džejlom Ramović prošla kroz pravi medijski linč i torturu na društvenim mrežama. Nedavno je u javnost isplivao snimak koji je objavio Jakov Jozinović, na kom se vidi devojka koja neverovatno liči na Džejlu, iako je ona pre toga samouvereno tvrdila da "ko želi da sakrije privatni život i vezu, to može bez problema i da uradi". Kako iz svog ugla komentarišeš ovaj estradni rat i sve ono što se dešava iza kulisa?

– Aleksandra Mladenović je moja veoma bliska prijateljica, volim je i prema njoj se uvek ponašam zaštitnički, bukvalno kao stariji brat. Što se tiče cele ove situacije i haosa koji je nastao, želim jasno da poručim – Aleksandra uopšte, ali apsolutno uopšte, nije bila u krivu! Smatram da Džejla Ramović pod hitno treba javno da se izvini Aleksandri za sve ono što je moja drugarica proživela, za svu onu torturu i linč koji je trpela na društvenim mrežama zbog njenih prepotentnih izjava. Pre svega, Aleksandra je njena starija koleginica, a kao drugo, njih dve uopšte ne mogu ni u jednom segmentu da se porede. Mladenovićeva je ozbiljna zvezda za Džejlu Ramović! Aleksandra intrigira javnost, puni klubove i medijski je aktivna od prvog trenutka kada se pojavila u takmičenju, oko nje je uvek neka energija i dešavanje, dok je Džejla, eto, napravila to što je napravila - opleo je Milan, pa nastavio:

- Ako je na tom snimku zaista ona – a meni lično liči stoprocentno da jeste – onda je to neoboriv dokaz da je Aleksandra sve vreme govorila čistu istinu. Te njene priče o tome kako "možeš da sakriješ vezu ako hoćeš" su obične priče za malu decu! Džejla je dugo boravila u inostranstvu, živela je u Španiji, pa su verovatno mislili da su tamo zaštićeni i da srpski mediji i paparaci neće ići da je jure po Evropi. Ali prevarili su se! Ja imam izuzetno bliske prijatelje u Meksiko Sitiju koji tamo provode po pola godine, pa ću ih baš detaljno ispitati da li su je viđali na plažama, u kakvim izdanjima i sa kim se sve kretala. Nema šanse da se sakrije. Što se mene tiče, Džejla jeste lepa devojka, kulturna je, lepo vaspitana i odgojena, to se vidi i to joj niko ne spori, ali je sa druge strane totalno bez harizme! To što je svojom izjavom priredila Aleksandri i njenoj porodici, to što su ti ljudi proživeli zbog nje je prava katastrofa. Najmanje što sada može da uradi jeste da izađe u medije i uputi jedno veliko, javno izvinjenje - bio je ozbiljan voditelj Elite.

Šta je još izjavio pred našim kamerama pogledajte u intervju ispod.