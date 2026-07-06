Rok za podnošenje poreskih prijava za drugi kvartal u ovoj godini, za sva fizička lica koja ostvaruju prihode po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad i prihode od autorskih i srodnih prava, na koje se porez plaća samooporezivanjem (tzv. frilenseri), počeo je 1.jula i trajaće do 30. jula, obevestila je Poreska uprava.

U obaveštenjeu se dodaje da poreski obveznici svoju obavezu mogu ispuniti elektronskim putem preko portala Frilenseri.

Kako se navodi, jedna od prednosti ovog sistema je automatsko generisanje uplatnice sa svim potrebnim podacima i QR kodom nakon uspešne prijave, što omogućava brzo i jednostavno vršenje uplate, uključujući i putem aplikacije za elektronsko bankarstvo (mBanking).

Više informacija o konkretnim koracima u postupku prijave poreza dostupno je na sledećem linku: frilenseri.purs.gov.rs/prijavi-porez.html.

Takođe, poresku obavezu obveznici mogu ispuniti podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO-K, koja se može podneti elektronskim putem preko portala ePorezi, kao i u papirnom obliku, neposredno ili putem pošte nadležnoj filijali Poreske uprave. Kada poreska prijava podneta elektronskim putem dobije konačni status "proknjižena“, podnosilac prijave dobija podatke o nalogu za plaćanje, a nakon što se sačuva nalog za plaćanje, na portalu će biti prikazan QR kod, koji se može koristiti za plaćanje poreske obaveze.

- Napominjemo da u slučaju nepodnošenja poreske prijave u propisanom roku, obveznik podleže obavezi plaćanja kamate, kao i prekršajnoj odgovornosti - dodaje se u saopštenju.

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