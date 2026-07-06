Velikan srpskog glumišta, legendarni Velimir Bata Živojinović, već godinu dana ne počiva u Aleji Žaslužnih građana.

Kako su tada pisali domaći mediji, Bata je premešten iz Beograda u rodnu Koraćicu.

Glumac sada počiva pored supruge Julijane Lule Živojinović, što je bila i njegova želja.

Podsetimo, ovu informaciju potvrdio je Batin sin, Miljko Živojinović, krajem februara, koji je istakao da su sve procedure ispoštovane i da će se velika želja njegovih roditelja ostvariti:

- Još 2020. godine dobili sve potpise i saglasnost da se Batini posmrtni ostaci premeste, međutim, tada je počela korona i sve je stopirano. Nakon toga, otkriveno je da upravo kroz parcelu gde bi on trebalo da bude premešten prolazi vodovodna cev koju su iz vodovoda, potom, premestili - otkrio je Miljko Živojinović tada.

Bata će konačno počivati pored svoje supruge

- Zatim smo čekali da prođe neko vreme kako bi se ta zemlja slegla i sada je sve to rešeno, te možemo krenuti u proceduru premeštanja posmrtnih ostataka mog oca. Plan je da to bude urađeno do 1. maja i - govorio je Miljko prošle godine i dodao da je on obavio sve što je bilo do njega:

- Sada idem u Aranđelovac, naručio sam beli mermer, tako da će i nadgrobna ploča biti spremna. Kada dođe taj dan, po našim starim verskim i tradiocionalnim običajima biće održano opelo i sve što ide zatim. Svi članovi naše porodice su u toku i prisustvovaće tom danu, kao i svi oni bliski ljudi koji to budu želeli. Bata će konačno počivati pored Lule, kao što su želeli -zaključio je Miljko Živojinović za Informer.

Velimir Bata Živojinović je rođen 5. juna 1933. godine u Jagodini, a preminuo je 23.5.2016.

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