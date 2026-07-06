Muzička zvezda Dragana Mirković i njen bivši muž, biznismen Toni Bijelić, nakon razvoda nisu ostali u dobrim odnosima, a nedavno smo prisustvovali i javnom "pecnjaku" dvoje bivših supružnika.

Toni je nedavno žestoko prozvao Draganu, nakon što je ona pričala o krahu njihovog braka, a reči nimalo nije birao.

- Kažu u psihologiji, postoje tri koraka, odnosno tri faze u odnosima... Prva je "ne mogu da verujem da sam u tvom društvu" i padanje u nesvest. Druga je "mi smo isto". Treća je "moram da te zgazim da bih bio veći od tebe"! - poručila je Dragana bez pardona.

Mirkovićeva je potom u podkastu Bokija 13 dodala:

- Bila bih presrećna da imam nekog ko je jači od mene!

- U pitanju je jedan tužan period. Pogrešni razlozi su u pitanju u medijima, veći su razlozi kada je odlučim da prekinem, mnogo su bolniji razlozi za razvod - navela je ona potom.

Malo potom je reagovao i njen bivši muž i šokirao javnost.

- Nije taj razlog... A, koji je? Zna samo Toni, a nije to što su pisali? A koji je? - napisao je u jednoj objavi, pa nastavio:

- Sramota... Toni zna, ali ćuti, nije bitno, dodao je.

- Gde je ta trudnica? Koliko si platila da me pljuju??? Aaa, nema trudnice, a ni bebe... Da, da tužan period jer nema ko da te... Da objasnim... Dosta je foliranja, sram te bilo, platila si da me pljuju! - napisao je Toni Bijelić i izneo optužbe na račun bivše žene.

Dragana priznala: "Deca su mi pomogla"

Podsetimo, Dragana je istakla da i dalje poštuje Tonija.

- Poštujem oca svoje dece i zbog svoje dece nikada neću reći jednu reč lošu. To je za mene bio tužan period, težak momenat kada sam shvatila da to moram da uradim. Znaš ko mi je tu pomogao? Marko i Manuela. Oni su rekli: "Mama, hajde da idemo". Ja sam podnela zahtev za razvod braka - ispričala je Dragana Mirković.

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