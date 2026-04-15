Ljubavna priča pevačice Male Cane i čak 41 godinu starijeg kolege Andrije Bajića već dugo intrigira javnost, a oni su sada progovorili o svom odnosu.

Gostujući u emisiji „Amidži šou“ Mala Cana je odlučila da stavi tačku na nagađanja o njegovom nasledstvu i otkrije kako stvari zaista stoje u njihovom odnosu.

- Dogovorili smo se, rekla sam mu još na početku da nemam šta da tražim u njihovoj kući. Imam, ako me vole i poštuju, hvala Bogu, poštujemo se. Rekla sam mu: "Andrija, sedi sa decom i rešite to pitanje, jer neću sutra da imam neki problem, to mi nije cilj". Ni u čemu nisam imala cilj - rekla je Mala Cana u emisiji i dodala:

- Sad smo za Uskrs bili svi zajedno, bilo je prelepo. Igrali smo igrice, smejali se, stvarno smo proslavili predivan Uskrs. Nemam reči - izjavila je pevačica.

"Nije bilo lako"

Mala Cana je priznala da nije naišla na osudu porodice zbog braka sa Andrijom.

- U početku ni meni nije bilo lako, budimo realni. Nije lako, ali opet kažem, niko ne zna kakve sam ja cipele nosila, kakve on i šta je nas spojilo. Razumevanje je bilo i sa strane mojih godina, ali normalno da niko ne može da shvati da neko nekog može da voli, on nekog toliko mlađeg od njega, ja da volim nekog toliko starijeg od sebe - rekla je pevačica.

