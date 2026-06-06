Odnos Andrije Bajića (88) i njegove 41 godinu mlađe supruge Male Cane ne prestaje da intrigira javnost.

Sada je Cana na svom Instagram profilu objavila njihovu zajedničku fotografiju uz emotivne stihove.

Nasmejani su pozirali na jednom slavlju, a pevačica je fotografiji dodala i emotivne stihove.

- Od kada si pored mene, ptice nebom bolje lete i život je mnogo lepši, osećam se kao dete. Što se nismo do sada sreli, moja draga, moja mila, ne bi vreme zalud prošlo. Gde si stvarno dosad bila? - glasili su stihovi koje je posvetila Andriji.

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