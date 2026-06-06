Odnos Andrije Bajića (88) i njegove 41 godinu mlađe supruge Male Cane ne prestaje da intrigira javnost. 

Sada je Cana na svom Instagram profilu objavila njihovu zajedničku fotografiju uz emotivne stihove.

Mala Cana i Andrija Bajić

Nasmejani su pozirali na jednom slavlju, a pevačica je fotografiji dodala i emotivne stihove.

- Od kada si pored mene, ptice nebom bolje lete i život je mnogo lepši, osećam se kao dete. Što se nismo do sada sreli, moja draga, moja mila, ne bi vreme zalud prošlo. Gde si stvarno dosad bila? - glasili su stihovi koje je posvetila Andriji.

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