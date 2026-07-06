Činilo se da je pevačica Jelena Karleuša zimus stavila tačku na još jednom prijateljstvo, ali po izlasku nove pesme, pop diva je ipak naišla na podršku prijateljice za koju smo mislili da je zauvek rekla "kraj" druženju!

Naime, u februarumesecu Jelena je stala pred kamere domaćih medija, te je tom prilikom otkrila da nakon porodične drame nije dobila poziv od koleginice i prijateljice Ane Bekute.

Pevačica se pojavila se na snimanju "Pinkovih zvezdi", kada je oštro odreagovala na pomen koleginice Anu Bekutu i Anđelu Ignjatović Breskvicu, koje joj se nisu javile nakon što im je pružila podršku u trenutku kada je njen bivši suprug ušao u vilu na Dedinju i tom prilikom promenio brave da bi kasnije vratio iste isključivo zbog naslednica.



Na samom početku je otvoreno govorila o svom odnosu sa Draganom Mirković, sa kojom se nedavno srela na aerodromu, ističući da među njima nije bilo nikakvog sukoba.

- Nismo se mi ni svađale. Pustite vi pevače, pevači su zastrašeni. Ne mora niko meni da pruža podršku, niti da bude zahvalan. Ja ću uvek svakoj ženi, tražila ili ne, cenila to ili ne, pružiti podršku jer sam lepo vaspitana, jer sam čovek - započela je Jelena.





Ona je potom dodala da se mnogi plaše posledica javnog iznošenja stavova.

- Plaše se posledica, javnog linča, napada ovih levostranih. Napadaju sve što je zdravorazumno, sve što ima svoj stav, svoje mišljenje, pravo na drugačije mišljenje. Ja sam jedna od retkih, ako ne i jedina, koja je govorila istinu - od političkih do socijalnih tema. Pevači su, gledajući mene, počeli da se povlače - rekla je ona.

Na pitanje da li će joj se Instagram nalog vratiti, s obzirom na to da je njen PR Zoran nagovestio da je otišao u "Metu", Jelena je bila zagonetna.

- Vreme će pokazati ko je Ivana Sirena! Videćemo, neću ništa unapred da dogovorim - poručila je.

Dotakla se i kolega sa estrade, kada je rekla da joj se Ana Bekuta nije javila nakon što joj je pružila podršku zbog napada u Čačku.

- Ne, možda kao Breskvica, nije tražila moju podršku. Bila je u "Gala šou". Ma ko ih je*e! I sve te nezahvalne ljude, i Breskvice i Milice. Vreme će pokazati ko je Ivana Sirena! - rekla je Jelena tada.

Međutim, Ana Bekuta po izlasku pesme "Sad je sve okej" koju je Jelena prvu otpevala pred publikom u okviru albuma Enigma, nije štedela reči hvale za prijateljicu kojoj nije zamerila apsolutno ništa.

-Jelena je snimila briljantnu pesmu i divno je otpevala u finalu Pinkovih zvezda. Slušam je već dva dana, što bi se reklo, na repeat. Vredelo je čekati i ovu pesmu, ali i povratak žene i pevačice koja je jača, bolja i lepša nego ikad pre. Uz nju su na sceni bili njeni najveći uspesi u životu, dve predivne, pametne i lepo vaspitane devojke, za koje je zaslužna njihova majka i niko drugi. Jelena, od srca ti čestitam na svemu što smo videli i čuli - napisala je Ana Bekuta uz Jeleninu pesmu.

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