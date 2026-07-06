Jelena Karleuša i fudbaler Duško Tošić okončali su brak davne 2022. godine, a juče se odigrala prava drama u porodičnoj vili na Dedinju, gde pevačica živi sa ćerkama Atinom i Nikom, kada je sada već bivši suprug zamenio brave na vratima kuće i tako onem,ogućio ulazak u istu.

Osim vile na Dedinju, najveće bogatstvo Karleuše i Tošića su definitivno njihove dve ćerke, koje na sve načine pokušavaju da ih zaštite od nemilih događaja.

Starateljstvo nad decom pripada Karleuši, a sva bračna imovina prepisana je na njihovu decu.

Inače, imovina ovog bračnog para procenjuje se na više miliona evra, a evo šta su njih dvoje stekli u braku.

Duško Tošić prvo je igrao za reprezentaciju Srbije, da bi potom prešao u Crvenu zvezdu, a onda i u turski klub Genčlerbirligi. Pored ostalih klubova, Duško je najveći uspeh kao i zaradu ostvario u turskom klubu Bešiktaš u kojem je igrao od 2015. godine do 2018.

Prema pisanju medija, za ove tri sezone u poznatom klubu, Tošić je zarađivao 1.250.000 evra godišnje, što je povišica u odnosu na dotadašnjih 900.000€, a imao je i bonuse od 4.000 evra za svaki odigrani meč.

Nakon velikog uspeha u ovom klubu, Duško je prešao u kineski - Guangdžou R&F, gde je bio još plaćeniji. Naime, zarađivao je 5.800.000 evra po sezoni, kako su pisali domaći mediji, i time je postao najplaćeniji srpski fudbaler.

Kada bismo sabrali samo novčane prihode iz ova dva kluba, bez uzimanja u obzir prethodnu zaradu, bonuse, premije, kao i izdatke za klub, menadžere i ostale troškove koje je fudbaler sigurno imao, Duško Tošić je u periodu od 2015. godine, pa do 2020. zaradio oko neverovatnih 18 miliona i 750 hiljada, piše "Kurir".

Oni poseduju nekoliko nekretnina i automobila. Pre 3 godine, mediji su objavili da je bračni par kupio vilu od Dragana Stojkovića Piksija, lociranu na Dedinju, vrednu oko 3 miliona evra, koju i dalje uređuju, dok žive u luksuznom domu u Lisičjem Potoku.

Spekulisalo se i da je 300.000 evra izdvojio za vilu na Vračaru, međutim, par nikada o imovini nije govorio javno.

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