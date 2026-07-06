Superfinale "Elite 9" zakazano je za 20. jul, kada će biti poznato ko osvaja glavnu nagradu od 100.000 evra, ali jedan od glavnih favorita Asmin Durdžić, prema sopstvenim rečima, neće biti prisutan na samom proglašenju pobednika.

Na iznenađenje gledalaca, Asmin se izlanuo i tokom programa uživo otkrio da unapred ima dogovoren izlazak iz rijalitija.

Kako je sam naveo, sve je definisano ugovorom sa produkcijom.

- Znam kad je kraj. Napuštam "Elitu" 11. jula, tako sam potpisao odmah u početku - istakao je on.

Iako se u finalu dele vredne nagrade, a drugoplasirani, trećeplasirani i četvrtoplasirani osvajaju po 50.000 evra, Asminu to, kako se čini, nije presudno.

U javnosti se spekuliše da je za učešće u ovom rijalitiju dogovorio honorar između 400.000 i 450.000 evra.

Situacija u rijalitiju dodatno je zakomplikovana ulaskom Stanije Dobrojević, koja je došla da raščisti odnose sa njim i trenutno je u sukobu sa više učesnika.

Zbog uvreda izrečenih na račun njene porodice, oglasila se i Stanijina majka Slavica Dobrojević, koja je poručila da je šokirana načinom na koji se u rijalitiju govori o njihovoj tragediji.

- Neverovatno da se neko izruguje tako strašnom tragedijom u kojoj je jedna porodica izgubila sve - poručila je za "Pink" Slavica.

Ipak, istakla je da, uprkos svemu, porodica stoji uz Staniju bez obzira na njen izbor da učestvuje u rijalitiju.

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