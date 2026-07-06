Službenici Interpol NCB Podgorica, uz pomoć Specijalne policijske jedinice i u saradnji sa službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije - Interpol NCB Beograd, izvršili su ekstradiciju ovog međunarodno traženog lica.

Danas je, na graničnom prelazu Dobrakovo, Tomašević predat crnogorskim organima za sprovođenje zakona radi vođenja krivičnog postupka pred nadležnim sudom.

„Interpol NCB Podgorica raspisao je međunarodnu poternicu za I.T. po nalogu Višeg suda u Podgorici, radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivična dela pokušaja ubistva, nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksploziva i nasilničkog ponašanja“, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Podsećaju da su početkom decembra prošle godine u Beogradu službenici MUP-a Srbije - Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), postupajući na osnovu direktnih i preciznih operativnih informacija Uprave policije Crne Gore, u taktičkoj akciji locirali i uhapsili Tomaševića, zajedno sa Vladimirom Ulamom (32) iz ​​Bara, članom iste visokorizične organizovane kriminalne grupe, za kojima je Interpol sa sedištem u Podgorici raspisao međunarodne poternice.

„Njihovo lociranje i lišavanje slobode rezultat je višemesečne intenzivne operativne saradnje, razmene obaveštajnih i operativnih podataka i koordinisanog delovanja nadležnih službi Crne Gore i Republike Srbije“, navodi se u saopštenju.

Nakon preuzimanja na graničnom prelazu Dobrakovo, uz primenu propisanih mera bezbednosti, Tomašević je sproveden u Viši sud u Podgorici.