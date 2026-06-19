Bogdan Ilić poznatiji kao Baka Prase našao se u središtu novog skandala, nakon što je njegov nekada blizak prijatelj i kolega, jutjuber Luka Bojović Luks, izneo teške tvrdnje da su konzumirali narkotike zajedno.

Sve se desilo tokom jednog lajva, kada je Bojović izneo javno detalje druženja:

-Nešto, možeš da povučeš liniju... Zna Baka, vukli ja i on zajedno, zna Baka, zajedno smo vukli kokain više puta. Zato smo se i posvađali, oteo mi je liniju. Sram te bilo, brate!", izneo je šok optužbe Luks na račun Bake Praseta u svom lajvu.

Poznati jutjuber se za sada nije oglašavao, te ostaje da vidimo da li će uslediti reakcija ili će slučaj prepustiti advokatima.

Eksplicitni sadržaj Bake Praseta!

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, ponovo je podigao prašinu na društvenim mrežama objavom provokativne fotografije na kojoj pozira gotovo nag.



Nakon što je nedavno otkrio da njegova devojka Milena ima nesvakidašnji "talenat" - da aplaudira zadnjicom, Baka je nastavio u provokativnom maniru.

Ovoga puta pažnju je privukao vrelim selfijem iz ogledala, na kojem nosi samo donji veš.

U prvi plan stavio je fizičku formu, na kojoj, kako ističe, vredno radi kroz redovne treninge. Njegov izgled izazvao je lavinu reakcija, pa su mnoge pripadnice lepšeg pola komentarisale da nikada nije izgledao bolje.

Ipak, bilo je i onih koje su posebnu pažnju obratile na njegovu "budžu", ne krijući oduševljenje, što je influenseru očigledno dodatno godilo.

Podsetimo, Bogdan je nedavno objavio i vrelu fotografiju sa partnerkom, gde je u prvom planu bila njena pozadina, a dodatnu pažnju izazvala je činjenica da nije nosila donji veš

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