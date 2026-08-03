Tanja Savić je karijeru započela u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a kako su mediji tada prenosili, bila je u kratkoj vezi sa kolegom Darkom Filipovićem, o čemu se često polemiše i danas.

Veza se neslavno završila, par se rastao nakon nekoliko meseci, a razlog je navodno bila njena ljubomora.

Ipak, problemi su počeli tek nakon što je Darko Filipović na pitanje novinara "da li misli da Tanja ima kućni video", navodno rekao "da ga ne bi začudilo da se Tanja nekada snimala tokom intimnog odnosa".

Filipović je potom potkačio koleginicu i preko Instagrama kada je objavio naslov iz jednih novina u kojem se spominje Tanja i napisao komentar: " Krajnje je i vreme bilo da se obrati psihoterapeutu...".

Nije htela da mu se javi

Tanja i Darko su se inače, sreli 2014. godine kada se pevač pojavio na snimanju emisije "Tvoje lice zvuči poznato", a pevačica tada nije želela ni da se pozdravi sa bivšim.

U prvoj sezoni "Zvezda Granda", pobedu je odneo Bane Mojićiević. Drugoplasirani je bio Stevan Anđelković, dok je Tanja Savić po glasovima publike završila na trećoj poziciji.

Na četvrtom mestu našao se Darko Filipović, peti je bio Nemanja Nikolić, a šesta Slavica Ćukteraš.

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