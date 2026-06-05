Jedna od misterija na javnoj sceni mesecima je odnos Teodore Popovske i popularnog jutjubera Šarketa. Fanovi su išli toliko daleko da su njihovoj potencijalnoj deci već dali ime, a Teodora je u razgovoru za Alo konačno otkrila da li je među njima bilo nečeg više od prijateljstva.

Svaki drugi komentar glasi: "Šarke, Šarke." Ko je to? Svi pričaju da se muvate, da ti to prolongiraš i da ćete na kraju završiti zajedno.

- Miloš. Šarke je Miloš. On je jutjuber i strimer koji je moj jako dobar drug. To je krenulo jer smo snimali klipove zajedno i bilo je smešno. Nama je i tada bilo jasno da će se to iseckati i montirati tako da izgleda kao da ima nečega. Međutim, u jednom trenutku je postalo previše ozbiljno i shvatili smo da smo možda previše dopustili da se taj trač širi. Da, onda sam ja stavila tačku. U tom videu sam rekla da su osećanja ista sa obe strane, baš da ne bi ispalo da sam ga frendzonovala. Neko je morao prvi da kaže šta se dešava. Možda je bilo bolje da je on to rekao jer je muško, pa je publika blaža nego kada žena prva kaže da nema ničega između dve osobe. Kad žena to kaže, uvek ispadne da je ona njega frendzonovala.





Na TikToku si se žalila kako te smaraju muvanja muškaraca i da želiš da te muvaju žene, odnosno da ti one udeljuju komplimente. O čemu se radi, da li žene to rade bolje?



- Žene su kreativnije. Kada ti devojka udeli kompliment, uvek je nekako toplije oko srca i iskrenije je. U tom TikToku sam zapravo htela da kažem da su muškarci na koje sam se fokusirala u tom videu baš prosti, što je i za očekivati. Žene su uglavnom slađe i pronicljivije.





Koliko te grize savest kad ti neka devojčica napiše koliko si lepa, a ti si se zapravo slikala 15 puta dok nije ispao taj jedan savršen selfi?



- Mene lično ne grize savest, ali evo da objasnim. Ja se stvarno odmalena, bukvalno od svoje 15. godine od kada gradim platformu, trudim da predstavim pratiocima (pogotovo mlađim devojčicama) da nije sve onako kako izgleda. Kada mi neka devojka to napiše, ja joj odgovorim: "Ma nije to stvarno tako, imam šminku" i slično. Kad me pitaju za kosu da li je moja, otvoreno kažem: "Nije, klipse su," i kažem im gde sam kupila. Nemam problem sa tim. Ali, koliko god da smo svesne toga i želimo da pomognemo, uvek se vraćamo tome da se nameštamo pola sata za sliku. Ja nemam problem da podelim svoje mane, imala sam u jednom periodu jako problematično lice pa se smirilo, ali prosto, žensko smo – volimo da smo lepe, sređene i da nas vide u najlepšem svetlu. To je uvek tako bilo, i pre društvenih mreža.

A šta misliš o muškarcima koji pate od tih momenata – sat ovde, iPhone ovako, pa se nameštaju ispred ogledala, stegnu bicepse?



- Lično u teretani mogu 45 minuta ispred ogledala da tražim najbolji ugao, ali kad vidim muškarca da stoji i tako se namešta, ja moram da se sklonim. Moj lični izbor su likovi koji su nonšalantni, koji nemaju društvene mreže ili imaju što manje slika - izjavila je Teodora u intervju za Alo.