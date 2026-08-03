Poznati influenser Jovan Radulović Jodžir ponovo je izazvao buru na društvenim mrežama kada je suprugu javno zamolio da mu oprosti prevaru, pa su svi komentarisali njegov smeli postupak.

Na svom profllu Jodžir je objavio snimak nepoznate devojke iz aviona, uz šaljivu poruku upućenu supruzi.

Dok su neki korisnici Instagrama ovaj potez doživeli kao šalu, bilo je i onih koji su se pitali kako će reagovati njegova supruga Irena, posebno nakon glasina o razvodu.

- Stalno me testiraš, Bože, a znaš da se ovoj odoleti ne može. Još samo ovu i smiriću se majke mi, još samo ovu mi oprosti. - napisao je Jodžir.

U videu se vidi devojka dok odlaže torbu iznad sedišta, a Jodžir nije krio oduševljenje njenim izgledom.

Posle skandala objasnio šta se desilo

Podsetimo, Jovan je ubrzo nakon izbijanja skandala javno objasnio situaciju i zaštitio svoju suprugu. On je otkrio da je Irena bila kod drugarice u stanu, gde se skinula kako bi je izmasirali, a tom prilikom su nastale fotografije namenjene njihovoj zajedničkoj kumi. Međutim, Irena je nekoliko dana kasnije greškom prosledila spornu fotografiju u jednu grupu, nakon čega je ona počela nezaustavljivo da se širi mrežama. Jodžir je bio izričit da video snimak ne postoji, naglasivši da bi ga, u slučaju da postoji, on sam objavio na Instagram da ga svi vide.

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