Folk pevačica Jana Todorović posetila je jednom prilikom rodni kraj i na društvenim mrežama je objavila fotografiju porodične kuće na Kosovu i Metohiji, a malo ko zna da danas ima pravu imperiju.

Naime, pevačica ima stanove i ogromnu kuću, a na tezgama zbog visokih honorara, uspeva da uzme dosta novca, budući da ima i veliki broj hitova i dugu karijeru.

Ona usput, ne voli preterano da priča o ciframa i tome šta je koliko koštalo, a jedna od nekretnina koju je pazarila ima čak 200 kvadrata.

- Jana pored kuće ima dva stana u Beogradu, a kako se priča ima još nekoliko nekretnina van prestonice, koje izdaje. Ona je na vreme i pametno ulagala, pa je tako jedan stan koji je pazarila od 200 kvadrata, koštao nekoliko stotina hiljada evra, budući da je i sređivanje nekretnine iznelo popričično mnogo - rekao je ranije upućen izvor za medije.

- Jana samo od izdavanja nekretnina može lepo da zaradi, a radi inače i peva punom parom. Ona je probala da se bavi i ugostiteljstvom, ali taj restoran koji je imala u centru Beograda nije bio previše posećen, te ga je na kraju zatvorila. Jana ima nekretnine i van naše zemlje, tako da kada se sve spoji, brojka je velika.

Svakako, stan koji ima 200 kvadrata platila je pko 400.000 evra.

Ćerki ispunjava sve želje

Podsetimo, Jana je naslednici nedavno za rođendan kupila i automobil, te ne štedi kada su najbliži u pitanju.

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