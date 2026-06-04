Influenser Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, već duže vreme uživa u vezi sa Milenom Stamenković, a njihova romansa, kako se navodi, postaje sve ozbiljnija.

Poznati jutjuber ne štedi na svojoj partnerki, te joj često priređuje luksuzna iznenađenja.

Tokom boravka u Monaku, par je obilazio prestižne modne kuće i juvelirnice, gde su obavili i skupe kupovine.

Tom prilikom je dobila prsten od žutog zlata i dijamanata, za koji se navodi da vredi oko 14.000 evra.

-Dugo sam želela ovaj prsten, godinama sam ga samo fotografisala na aerodromu jer je bio u izlogu. Ovako izgleda prsten, izrađen je od žutog zlata i ukrašen dijamantima - izjavila je Milena, pokazujući nakit.

Baka Prase je potom dodatno iznenadio partnerku, pa su posetili i poznatu "Kartijer" prodavnicu, gde joj je ispunio još dve želje.

-Sledeća radnja u koju smo otišli je Kartijer, gde sam poželela prsten i narukvicu i dobila sam ih. Takođe su od žutog zlata i imaju dijamante - otkrila je potom.

Narukvica iz iste kolekcije procenjuje se na oko 11.000 evra, dok prsten košta oko 2.400 evra.

Par je posetio i butik "Luj Viton", gde su kupili torbicu i novčanik u vrednosti od oko 2.000 evra.

-Uzeo sam košulju u Luj Vitonu, ima diskretan print, recite mi kako vam se dopada - istakao je jutjuber.

Potrošio oko 30.000 evra

Ukupno gledano,samo na nakit za svoju partnerku potrošio oko 30.000 evra.

Takođe je govorio i o operacijama svoje devojke Milene, istakavši da želi da finansira dodatne estetske zahvate.

-Upravo smo postigli dogovor. Nisam platio ove grudi i osećam kao da ne polažem pravo na njih. Smatram da sam odgovoran za ovu mladu damu, pa smo se dogovorili da finansiram veće implantate - rekao je jutjuber.

Ona je prethodno otkrila da trenutno ima 420 kubika, uz mogućnost povećanja na 550 kubika uz transfer masti.

Sada imam 420 kubika, mogu da budu 550 kubika plus transfer masti - bila je iskrena.

-Dodao bih 610 kubika plus transfer masti - ubacio se njen partner.