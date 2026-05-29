Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, otkrio je u jednom od svojih lajv prenosa da će finansirati ugradnju novih silikona svojoj devojci Mileni Stamenković.

Tokom svog internet prenosa uživo, jutjuber je govorio o planovima svoje partnerke da ode na korekciju postojećih estetskih intervencija.

Baka Prase sa devojkom

Iako je grudi radila pre godinu dana, Milena je, kako je navedeno, spremna da ponovo ode na zahvat i ugradi veće silikone.

- Upravo smo postigli dogovor. Nisam platio ove "dude" i osećam se kao da ne polažem pravo na njih i nisu moje, a odgovoran sam za ovu mladu damu, dogovorili smo se da ja finansiram veće "dude" - rekao je jutjuber.

Na to se uključila i Milena, koja je otkrila sopstvenu procenu i predlog.

Milena Baka

-Sada imam 420 kubika, mogu da budu 550 kubika plus transfer masti - navela je ona, nakon čega je usledio konačan dogovor.

- 610 kubika plus transfer masti - dodao je Baka.

Prekomentario skandal Dare Bubamare

Javnost je proteklih dana uzdrmao skandal vezan za Daru Bubamaru, nakon što je njena glasovna poruka dospela u javnost.

Spornu poruku u etar je pustila njoj bliska prijateljica, a pevačica je u snimku govorila o tome šta je radila sa svojim dečkom tokom intimnog odnosa.

Podsetimo, poruka potiče od pre nekoliko godina, iz perioda kada je bila u vezi sa drugim partnerom.

Baka Prase, Dara Bubamara

Tim povodom oglasio se i influenser Baka Prase, koji se osvrnuo na Darinu izjavu da je izdata od bliske osobe.

- Da su nešto radili od 4 do pola 7 ne bi prosleđivali moje poruke. Bolje da su uživali. Nije mi naravno bilo prijatno, to je klasična izdaja, ali ja sam na to navikla, ceo život to imam… . istakla je ona, nakon čega je jutjuber prekomentario pomenutu situaciju.

-Stvarno je, buraz, izdaja: "Kao, neće moja braća, moje sestre"…Buraz, koliko žena ima godina, četrdeset i koju? I dalje ima ljude oko sebe koji joj zabodu nož u leđa za ono… da bi se smejali. Zamisli to, bez zezanja, ljudima je ovo smešno, izašao je voice Dare Bubamare, priča o k****u, bez za*******a koliko je "hard core" kada ne možeš da veruješ nikome, kad će on da izvrišti i da prosledi privatno ono što si poslao? Jezivo, brate, jezivo hardcore onako… – rekao je on, a onda je čuo da je napunila 50 godina, te dodao:

-Pedeset okruglo? "Dabl ve" u četu, tebra, da se svi k****o tako sa pedeset. Tebra, rispekt… Nije smešno, to je za pohvalu. Sa 50 da budem takav… rispekt - govorio je jutjuber.

