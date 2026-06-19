Umesto da ga bacite, možete ga učiniti ponovo mekanim, ukusnim i gotovo kao sveže pečenim.

Ništa ne miriše kao tek ispečen hleb – sa hrskavom koricom i mekanom, vazdušastom sredinom. Međutim, ta svežina traje kratko i već sutradan vekna postaje suvlja, tvrđa i manje privlačna za jelo.

Iskusne domaćice zato imaju provereno rešenje koje ne zahteva nikakve posebne sastojke, već samo malo vode i rernu.

Bajati hleb potrebno je staviti u pleh i blago ga natopiti vodom. Nema potrebe da brinete da li ste dodali previše – važno je da površina bude ravnomerno vlažna kako bi se tokom pečenja ponovo aktivirala mekoća unutrašnjosti.

Nakon toga, hleb se stavlja u prethodno zagrejanu rernu na oko 150 stepeni. Vreme pečenja zavisi od veličine komada – ako su u pitanju kriške ili polovina vekne, dovoljno je 5 do 6 minuta, dok cela vekna zahteva oko 10 do 12 minuta.

Tokom ovog kratkog procesa, hleb upija vlagu i ponovo dobija strukturu sličnu sveže pečenom proizvodu. Unutrašnjost postaje mekana i vazdušasta, dok se spolja formira blago hrskava korica, baš kao da je tek izašao iz pekare.

Ovaj trik posebno je koristan kada ne želite da bacite hranu i kada želite da brzo “osvežite” obrok bez dodatnog pripremanja.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ova metoda nije pogodna za hleb koji je previše star ili na kojem se pojavila buđ. U takvim slučajevima, najbolje je hleb odmah baciti kako bi se izbegli potencijalni zdravstveni rizici.

Uz ovaj jednostavan postupak, stari hleb može dobiti potpuno novi život i ponovo postati ukusan deo vašeg obroka.