Pevačica Anastasija Ražnatović i fudbaler Nemanja Gudelj uživaju u najlepšoj životnoj ulozi, a svaki slobodan trenutak koriste kako bi provodili vreme sa svojim naslednikom Ilijanom.

Bračni par je sada raznežio pratioce na društvenim mrežama kada je Anastasija podelila emotivan snimak iz njihove porodične šetnje.

Na videu koji je objavila na svom Instagram profilu vidi se Nemanja kako gura kolica dok sa sinom šeta u blizini obale, dok Anastasija ide iza njih i sa osmehom beleži ovaj poseban trenutak.

Mali Ilijan bio je udobno smešten u kolicima, a ponosni roditelji nisu krili sreću zbog naslednika.

Venčanje se održalo u krugu najbližih

Podsetimo, Anastasija i Nemanja venčali su se pre tri godine u krugu najbližih članova porodice i prijatelja.

Crkveno venčanje održano je u manastiru Rajinovac, a pevačici je kuma bila njena dugogodišnja prijateljica, glumica Tara Milutinović. Gudelju je kumovao prijatelj iz detinjstva.

BONUS VIDEO: