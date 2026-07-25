Na početku snimka objavljenog na TikToku rekao je da je došao na mesto za koje mnogi tvrde da služi najbolje ćevape u Srbiji.

– Ovde imaju najbolje ćevape u celoj Srbiji. Hajde da proverimo – rekao je Braun pre nego što je seo za sto.

Dok mu je konobar donosio porciju u somunu, priznao je da su ćevapi jedno od njegovih omiljenih jela sa Balkana. Istovremeno je podsetio da je isto jelo već probao u Bosni i Hercegovini, pa je odlučio da napravi poređenje.

– Momci, jeo sam ovo u Bosni. Da vidimo da li će biti jednako dobro ovde u Srbiji. Izabrali smo najbolje mesto da ih probamo – rekao je dok je započinjao degustaciju.

Nakon nekoliko zalogaja nije krio oduševljenje.

– Odlični su. Mogao bih ovo da jedem svaki dan – poručio je.

Na kraju videa, kada su na stolu ostali samo prazni tanjiri, pljeskavice i kobasice, Braun je izneo i svoj konačan utisak koji je privukao veliku pažnju korisnika društvenih mreža.

– Zadivljujuće. Zapravo, više su mi se dopali ćevapi koje sam jeo u Srbiji od onih koje sam jeo u Bosni – zaključio je poznati Jutjuber.

Njegov video ubrzo je prikupio veliki broj pregleda i komentara, a mnogi korisnici društvenih mreža nastavili su raspravu o tome gde se jedu najbolji ćevapi na Balkanu. Dok su jedni podržali njegov izbor, drugi su ostali verni svojim lokalnim specijalitetima, potvrđujući da je upravo ova tema jedna od onih koje uvek izazovu najviše polemike među ljubiteljima dobre hrane.